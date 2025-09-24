Der Goldpreis steigt angesichts der geopolitischen Unsicherheit immer weiter. Das könnte jetzt der nächste Treiber für das Edelmetall werden, und so viel Potenzial sieht die Deutsche Bank jetzt noch. Bullische Prognose für Gold Der Kurs von Gold hat bereits hohe Niveaus erreicht und viele halten das Edelmetall für überbewertet. Trotzdem hat die Deutsche Bank in einer kürzlich veröffentlichten Analyse ihr Ziel für den durchschnittlichen Preis im Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de