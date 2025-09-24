Die Energiekontor AG (DE0005313506) hat den Solarpark Königsfeld in Betrieb genommen und damit das Eigenparkportfolio auf rund 450 Megawatt ausgebaut. Der 4,6-Megawatt-Park in Baden-Württemberg verfügt über einen langfristigen Stromabnahmevertrag mit dem Chemieparkbetreiber Currenta. Das zeigt die wachsende Bedeutung von Power Purchase Agreements. Solaranteil steigt auf 20 Prozent: Mit der Inbetriebnahme von Königsfeld erhöht sich die Gesamterzeugungsleistung des Eigenparkportfolios auf etwa 450 Megawatt, verteilt auf 36 Wind- und vier Solarparks. Der Solaranteil beträgt nun circa 20 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
