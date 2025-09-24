Der Gigant hinter dem weltweit größten Stablecoin USDT, Tether, plant offenbar eine große Kapitalrunde. Laut Medienberichten will das Unternehmen bis zu 20 Milliarden Dollar einsammeln und könnte damit OpenAI und SpaceX als wertvollste Privatunternehmen der Welt überholen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, befindet sich Tether in ersten Gesprächen für eine gigantische Kapitalrunde. Im Raum steht die Aufnahme von 15 bis 20 Milliarden Dollar an frischem Kapital. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
