Meta verstärkt seinen politischen und technologischen Einfluss mit einem neu gegründeten Super-PAC, das innovationsfreundliche Kandidaten in den USA unterstützt. Parallel integriert die US-Regierung Metas Llama-KI in ihre Infrastruktur und öffnet so den Zugang für Behörden und Verbündete. Mit einem geplanten Mega-Cloud-Deal über 20 Milliarden Dollar will Meta außerdem seine Rechenkapazitäten ausbauen - eine Wette auf Macht, Skalierung und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
