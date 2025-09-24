Die Circus SE (DE000A2YN355) erhält Zugang zu Metas Llama-KI-Modellen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Das Münchner Unternehmen gehört zu den europäischen Partnern, die Meta neben den bisherigen Five-Eyes-Staaten ausgewählt hat. Die Kooperation soll Circus beim Ausbau autonomer Systeme für den Verteidigungsbereich unterstützen. Meta erweitert Llama-Zugang schrittweise: Meta stellt seine Llama-KI-Modelle zunächst nur ausgewählten demokratischen Partnern zur Verfügung. Neben Deutschland zählen Frankreich, Italien, Japan und Südkorea sowie Institutionen wie NATO und EU dazu. Der Zugang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
