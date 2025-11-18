Das neue Tool Content Protection zeigt an, wenn dein Reel - auch teilweise - von Dritten verwendet wurde, und du kannst reagieren. Blockaden und Whitelisting sind möglich. Meta bietet mobilen Usern der Facebook-App ein Tool, das sie gegen unerlaubte Inhaltsübernahmen bei Reels schützt. Die neue Content Protection bezieht sich auch auf Reels, die auf Instagram ausgespielt werden. Und die Creator können damit jetzt auf unterschiedliche Art und Weise ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.