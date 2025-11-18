Anzeige
Mehr »
Dienstag, 18.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Skyharbour übernimmt 100% Russell Lake - Startschuss für die nächste Uran-Rally?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
Tradegate
18.11.25 | 16:20
243,05 Euro
-1,16 % -2,85
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALPHABET INC CL A 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
243,45243,5516:21
242,95243,0016:21
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AKZO NOBEL
AKZO NOBEL NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AKZO NOBEL NV54,88-2,66 %
ALPHABET INC CL A243,05-1,16 %
AMAZON.COM INC194,38-3,29 %
APPLE INC229,40-0,50 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD24,800+1,64 %
HOME DEPOT INC298,70-3,36 %
META PLATFORMS INC504,20-2,93 %
MICROSOFT CORPORATION427,60-2,40 %
NVIDIA CORPORATION156,08-2,94 %
TESLA INC343,00-2,82 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.