Meine Top 5 China-Aktien: Alibabas nächste KI-Offensive, Microns Rekordzahlen & Adidas-Einstieg

Micron hat sowohl bei den Quartalszahlen als auch beim Ausblick die Erwartungen der Analysten deutlich geschlagen. Die Zahlen lassen nur ein Urteil zu: Die Aktie gehört ins Depot, was auch für die Aktie von Alibaba gilt!Alibaba forciert seine globale Künstliche Intelligenz-Strategie. Der chinesische Tech-Riese kündigte an, seine weltweite Expansion mit der Eröffnung erster Rechenzentren in Brasilien, Frankreich und den Niederlanden voranzutreiben. Damit wird das bestehende globale Cloud-Netzwerk auf 29 Regionen erweitert. Ein weiterer Kernpunkt der Offensive ist die Zusammenarbeit mit Nvidia zur Entwicklung physischer KI-Fähigkeiten. Diese Strategie, die KI neben E-Commerce als zentrales …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Markus Weingran