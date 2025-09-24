FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anteilsscheine von Covestro haben am Mittwoch spürbar Boden gutgemacht. Die sogenannten Aktien zum Verkauf im Rahmen einer schwebenden Übernahme durch die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) legten am Nachmittag um 3,8 Prozent auf 57,60 Euro zu.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass Adnoc einer Genehmigung des Zukaufs durch die Europäische Union näher komme. Gespräche mit den Behörden hätten den Weg zu einem Paket aus Zugeständnissen geebnet, hieß es unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Diese könnten bereits kommende Woche finalisiert werden.

Zuvor hatten die europäischen Wettbewerbshüter die Prüfung der Übernahme von Covestro ausgesetzt, was den Aktienkurs Anfang September einbrechen ließ. Anleger befürchteten, der Deal könne platzen. Vor rund zwei Wochen ging aber aus einem Medienbericht hervor, dass Adnoc zu Zugeständnissen bereit sei./niw/men