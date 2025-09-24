Düsseldorf (ots) -Sieben neue Produkte erweitern das AIoT-Portfolio von Xiaomi und verbinden intelligentes Gesundheitstracking, Audioerlebnis, Hausreinigung, Heimunterhaltung und SicherheitXiaomi erweitert sein AIoT Portfolio um sieben neue Produkte: Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Open Wear Stereo Pro, Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, Xiaomi Robot Vacuum 5 und Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 und Xiaomi Smart Camera C701.Die neuen Geräte erleichtern den Alltag grundlegend und decken ein breites Spektrum ab: von smarten Reinigungslösungen über die persönliche Gesundheitsüberwachung[2] und immersives Audio bis hin zu Sicherheitssystemen und Unterhaltung. Durch den gezielten Einsatz Künstlicher Intelligenz optimiert Xiaomi die Interaktion und Kommunikation zwischen Mensch und Technik und ermöglicht so effiziente Smart-Home-Systeme für ein modernes Leben.Xiaomi Watch S4 41mm: Überarbeitetes Design mit erweiterten GesundheitsfunktionenDie Xiaomi Watch S4 41mm verbindet ein schlankes Design mit umfassenden Funktionen zur Gesundheits- und Fitnessüberwachung. Das 1,32 Zoll AMOLED-Display erreicht bis zu 1.500 Nits und bietet mit einer Auflösung von 466 × 466 Pixeln[1] eine klare Darstellung auch bei starker Sonneneinstrahlung. Benachrichtigungen, Trainingsdaten oder Gesundheitswerte bleiben dadurch jederzeit gut ablesbar. Mit einer Bauhöhe von 9,5 mm (ohne Erhebungen) und einem Gewicht von 32 g (ohne Armband)[1] ist die Uhr für den ganztägigen Einsatz geeignet - sei es beim Training, im Büro oder während der Schlafaufzeichnung. Angeboten wird die Xiaomi Watch S4 41mm in Black, Mint Green, White sowie in der Sonderedition Sunset Gold mit goldfarbenem Milanaise-Armband und einer Krone mit einem synthetisch hergestellten Diamanten.Ein Schwerpunkt liegt auf den Gesundheitsfunktionen. Das überarbeitete Herzfrequenzmodul ermöglicht präzisere Messungen insbesondere bei sportlicher Belastung und unterstützt eine optimierte Trainingssteuerung. Die Schlafüberwachung umfasst eine mehrdimensionale Analyse sowie einen 21-tägigen Leitfaden zur Optimierung,[2] der auf die Förderung erholsamerer Schlafroutinen ausgelegt ist. Für Outdoor-Aktivitäten ist ein GNSS-Dualband-Modul integriert, das eine zuverlässige Routenaufzeichnung beim Laufen, Radfahren oder Wandern ermöglicht. Zudem werden über 150 Sportmodi unterstützt, darunter auch Schwimmen und Skifahren.Zur Dokumentation von Trainingseinheiten bietet die Xiaomi Watch S4 41mm eine Sport-Vlog-Funktion, um über Fernsteuerung die Videoaufnahme auf dem Smartphone zu starten. Während der Aufzeichnung können Live-Daten wie Herzfrequenz und Kalorienverbrauch direkt auf dem Display angezeigt werden.[3] Die Akkulaufzeit beträgt bis zu acht Tage,[5] eine Schnellladefunktion sorgt für kontinuierliche Einsatzbereitschaft.Xiaomi Open Wear Stereo Pro: Professioneller Sound für ganztägigen TragekomfortDie Xiaomi Open Wear Stereo Pro setzen auf ein leichtes, ergonomisches Design, das längeres Hören komfortabel macht. Das geringe Gewicht wird durch ein Drei-Punkt-Stützsystem ergänzt. Nach außen geneigte Ohrstöpsel verteilen den Druck gleichmäßig, wodurch Ermüdungserscheinungen am Ohr bei längerer Nutzung reduziert werden. Ein flexibler Memory-Titan-Draht passt sich unterschiedlichen Ohrformen an und sorgt für sicheren Halt - ob beim Training, auf dem Weg zur Arbeit oder zuhause. Eine Zertifizierung durch TÜV SÜD bestätigt den hohen Tragekomfort. Für Transport und Aufbewahrung steht ein kompaktes Magnet-Case zur Verfügung. Die Wiedergabezeit beträgt bis zu 8,5 Stunden[6] pro Ladung und kann mit dem Case auf bis zu 45 Stunden[6] verlängert werden. Eine Schnellladefunktion ermöglicht zwei Stunden Nutzung nach nur zehn Minuten Ladezeit.[7]Beim Klang bieten die Xiaomi Open Wear Stereo Pro ein ausgewogenes, detailreiches Profil, das Musik, Filme und Spiele differenziert wiedergibt. Das Mehrtreibersystem deckt tiefe Bässe, klare Höhen und ausgewogene Mitten ab, sodass Details wie Stimmen oder Hintergrundinstrumente präzise hörbar sind. Mit Hi-Res-Audio-Wireless-Zertifizierung und LDAC-Codec bleibt die Klangtextur weitgehend erhalten. Die Funktion Dimensional Audio passt die Wiedergabe an Kopfbewegungen an und verstärkt den Raumeindruck. Ergänzend ermöglichen Harman AudioEFX und Harman Master EQ Presets einfache Klangvariationen, beispielsweise bassbetont für sportliche Aktivitäten oder sprachoptimiert für Podcasts. Ein weiterentwickeltes System zur Reduktion von Schallabstrahlung[8] verringert die Klangausbreitung um mehr als 60 Prozent,[9] sodass die neuen Kopfhörer auch in ruhigen Umgebungen wie Bibliotheken oder Büros genutzt werden können, ohne andere zu stören.Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition: Ein Upgrade für das tägliche Fitness-TrackingXiaomi feiert sein 10-jähriges Jubiläum in der Wearable-Entwicklung mit der Einführung des Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, das sowohl Wert auf Design als auch auf Alltagstauglichkeit legt. Das Modell in Glimmer Gold setzt auf eine hochwertige Optik und kann zugleich als modisches Accessoire getragen werden - im Fitnessstudio, im Büro oder auch bei formellen Anlässen. Das 1,72 Zoll große AMOLED-Display erreicht eine Helligkeit von 1500 Nits und eine Bildwiederholrate von 60Hz,[10] was für eine klare Darstellung im Freien und nahtlose Bedienung beim Navigieren durch Apps oder beim Abrufen von Daten sorgt. Das Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition lässt sich zudem als Anhänger[11] oder Taschenaccessoire tragen und eröffnet damit weitere Möglichkeiten, den persönlichen Stil zum Ausdruck zu bringen, ohne auf praktische Funktionen zu verzichten.Im Bereich Gesundheit und Fitness bietet das Xiaomi Smart Band Glimmer Edition zahlreiche Funktionen. Neben Trainingsaufzeichnung und mehr als 150 Sportmodi können Fortschritte dokumentiert, persönliche Ziele gesetzt und die Motivation bei unterschiedlichen Aktivitäten aufrechterhalten werden. Eine erweiterte Schlaferfassung liefert verständliche Auswertungen, die zu besserer Erholung und gesünderen Routinen beitragen.[2] Darüber hinaus ermöglicht eine Herzfrequenz-Übertragungsfunktion die Kopplung mit Drittanbieter-Geräten wie Fahrradcomputern, sodass Trainingsintensitäten in Echtzeit erfasst werden können. Angetrieben von Xiaomi HyperOS übernimmt das Smart Band auch Aufgaben als Smart Hub[12] - von der Steuerung vernetzter Geräte über die Präsentationssteuerung bis hin zur Fernbedienung der Smartphone-Kamera. Mehr als 200 individualisierbare Zifferblätter[13] sowie ein 233mAh Akku mit einer Laufzeit von bis zu 21 Tagen[6] im typischen Gebrauch runden die Ausstattung ab und bieten eine lange Nutzungsdauer ohne häufiges Nachladen.Xiaomi Robot Vacuum 5 und Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro: Intelligentere und effizientere Hausreinigung durch KIXiaomi führt die neue Xiaomi Robot Vacuum 5 Serie ein, die aus zwei Modellen besteht, die auf unterschiedliche Reinigungsanforderungen zugeschnitten sind. Der Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro bietet eine Saugleistung von 20.000Pa,[14] um Staub, Tierhaare und größere Verschmutzungen effizient zu entfernen. Unterstützt wird dies durch das dToF (Direct-Time-of-Flight) Smart Retractable Radar, das auch die Reinigung unter Möbeln mit einem Höhenabstand von 9,5 cm ermöglicht.[15] Auf diese Weise lassen sich Bereiche erreichen, die herkömmliche Staubsauger oft nicht reinigen, und das Zuhause bleibt ohne zusätzlichen Aufwand sauber. Darüber hinaus verfügt der Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro über fortgeschrittene KI-Funktionen wie Schmutzerkennung[16] und Hindernisvermeidung,[17] die über ein Dreifach-Kamerasystem gesteuert werden und eine Echtzeit-Anpassung der Reinigungsstrategie ermöglichen. Die optimierte Basisstation bietet 80 °C heißes Wasser für die Wischfunktion,[18] einen Smart-Modus mit voreingestellter Wassertemperatur sowie automatische Nachspülzyklen, die durch Schmutzsensoren ausgelöst werden[19] und so saubere Wischpads bei geringem Wartungsaufwand sicherstellen.Der Xiaomi Robot Vacuum 5 verfügt ebenfalls über 20.000Pa Saugleistung und das dToF (Direct-Time-of-Flight) Smart Retractable Radar.[14] Für die Hinderniserkennung nutzt er S-Cross Technologie, das unregelmäßige Objekte präzise erkennt, Kollisionen vermeidet und gleichzeitig effiziente Reinigungsrouten einhält. Die Standard-Basisstation erlaubt die Einstellung der Wassertemperatur, verfügt über selbstreinigende Behälter und eine zweistündige Heißlufttrocknung,[20] wodurch die tägliche Wartung vereinfacht wird. Damit eignet sich das Modell insbesondere für eine unkomplizierte Nutzung mit starker Saugleistung.Beide Modelle ermöglichen eine unkomplizierte Reinigung. Der ausfahrbare Dual-Wischmopp sowie die Seitenbürste[21] gewährleisten 100 Prozent Eckabdeckung,[22] sodass Schmutz und Staub auch in schwer erreichbaren Bereichen entfernt werden. Ausgestattet mit einem 5.200mAh Akku[23] erreichen sie bis zu 140 Minuten Laufzeit.[24] Beide Geräte lassen sich in einem Ladevorgang vollständig aufladen. Die Integration in die Xiaomi Smart Home App erleichtert die Terminplanung und Auswahl der Modi, während die Unterstützung von Alexa und Google Assistant eine bequeme Sprachsteuerung ermöglicht.[25]Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026: Hochauflösende Darstellung und Leistung für zuhauseXiaomi präsentiert die Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026, die Heimunterhaltung mit moderner QD-Mini-LED-Technologie ermöglicht. Die Serie ist in den Größen 75", 65" und 55" verfügbar[1] und bietet so flexible Einsatzmöglichkeiten für große Wohnräume, Schlafzimmer oder Gaming-Setups. Durch die Kombination von Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit Quantum-Dot-Technik werden tiefere Schwarztöne, hellere Highlights und lebendigere Farben erreicht, wodurch Filme, Sportübertragungen und Serien schärfer und detailreicher erscheinen. Die UHD-4K-Auflösung liefert realistische Details, während HDR10+ und Dolby Vision®[26] dafür sorgen, dass selbst in hell beleuchteten Räumen ein breites Spektrum an Szenen ansprechend dargestellt wird. Der Filmmaker-Modus ermöglicht die Wiedergabe von Filmen mit originalgetreuen Farben und einer authentischen Kinoatmosphäre zuhause.Angetrieben von Xiaomi Visual Engine Pro, reduziert die Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 durch Low-Reflection-Technologie Reflexionen, sodass das Bild auch bei Sonnenlicht oder intensiver Raumbeleuchtung klar bleibt. Globale Dimmung sorgt für optimierte Darstellung dunkler Szenen, während Motion-Clarity-Engines Sport- und Actionszenen nahtlos und ohne Unschärfen darstellen. Der Klang wird über zwei 15W-Lautsprecher mit Dolby Atmos®[26] und Harman AudioEFX[27] abgestimmt, wodurch Dialoge, Musik und Effekte ausgewogen wiedergegeben werden, ohne zusätzliche Lautsprecher einsetzen zu müssen. Für Gaming-Fans bietet die Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 eine Bildwiederholrate von 144Hz,[28] die auf bis zu 288Hz gesteigert werden kann,[29] was die Wiedergabe von Racing-, Open-World-Games und weiteren Genres nahtloser und reaktionsschneller macht.Zusätzlich ermöglichen Google TV,[30] Apple AirPlay[31] und Wi-Fi 6 eine unkomplizierte Verbindung mit anderen Geräten, sodass Streaming und Casting nahtlos funktionieren. Damit dient die Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 als zentraler Hub für Unterhaltung, Gaming und gemeinsame Nutzung im Familienalltag.Xiaomi Smart Camera C701: 4K Ultra HD Bildqualität mit KI-gestützter SicherheitDie Xiaomi Smart Camera C701 ermöglicht eine zuverlässige Überwachung des Hauses mit einem 8MP Sensor und einer 6-Element-Optik für 4K-Ultra-HD-Video. Der High-Dynamic-Range-Modus (HDR)[32] gleicht Helligkeitsunterschiede aus, sodass Gesichter und Umgebung sowohl bei Tag als auch bei Nacht gut erkennbar bleiben. Die Funktion für Farb-Nachtsicht und Infrarotaufnahme erfasst Aktivitäten bis zu einer Entfernung von zehn Metern,[33] ohne dass dabei rotes Licht sichtbar wird.[36] Dadurch können Bewegungen von Kindern oder Haustieren nachts zuverlässig erkannt werden, ohne ihren Schlaf zu stören.Für Haushalte mit hohem Aktivitätsaufkommen bietet die Xiaomi Smart Camera C701 KI-basierte Erkennung von Menschen, Babys und Haustieren und sendet entsprechende Benachrichtigungen. Eltern erhalten Hinweise, wenn ein Kind weint, sodass sie auch aus einem anderen Raum den Überblick behalten. Die Haustiererkennung[37] verfolgt Bewegungen und liefert Updates, sodass jederzeit Informationen über den Aufenthaltsort des Haustiers vorliegen. Die KI-gestützte Menschenerkennung identifiziert menschliche Konturen und Bewegungen, warnt bei ungewöhnlicher Aktivität und reduziert gleichzeitig Fehlalarme durch Haustiere, Lichtveränderungen oder andere nicht-menschliche Bewegungen. Ein physischer Schutzmechanismus für die Kamera erlaubt es, die Linse gezielt abzuschalten und schützt so die Privatsphäre. Zusätzliche Funktionen wie Geräuscherkennung und Panoramabeobachtung sorgen für eine schnelle Reaktion auf unerwartete Geräusche oder Bewegungen.Die Xiaomi Smart Camera C701 ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Die Steuerung per Sprache über Google Assistant oder Amazon Alexa ermöglicht eine freihändige Anzeige von Live-Bildern.[25] Die Zwei-Wege-Audiofunktion mit rauschunterdrückendem Mikrofon und Lautsprecher ermöglicht natürliche Echtzeit-Kommunikation mit Familienmitgliedern oder Haustieren.[38] Dual-Band-Wi-Fi 6 sorgt für stabile, verzögerungsfreie Übertragung von Videostreams und Benachrichtigungen. Die Aufnahmen können sicher auf einer microSD-Karte oder in der Cloud gespeichert werden,[39] sodass wichtige Momente geschützt bleiben und bei Bedarf jederzeit zugänglich sind.Preise und VerfügbarkeitenDie Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Open Wear Stereo Pro, das Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, der Xiaomi Robot Vacuum 5, Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, die Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 und Xiaomi Smart Camera C701 werden ab sofort über die offiziellen Kanäle von Xiaomi und autorisierte Händler angeboten.Die Xiaomi Watch S4 41mm wird in vier Varianten angeboten:- Fluororubber Strap (Black) für 159,99 Euro (UVP)- Fluororubber Strap (Mint Green) für 159,99 Euro (UVP)- Leather Strap (White) für 169,99 Euro (UVP)- Milanese Strap (Sunset Gold) für 219,99 Euro (UVP)Die Xiaomi Open Wear Stereo Pro sind zu einem Preis von 149,99 Euro erhältlich.Das Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition ist zu einem Preis von 79,99 Euro erhältlich.Der Xiaomi Robot Vacuum 5 ist zu einem Preis von 649,99 Euro erhältlich.Der Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro ist zu einem Preis von 799,99 Euro erhältlich.Die Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 wird in drei Varianten angeboten:- 55 Zoll (https://www.mi.com/de/product/xiaomi-tv-s-pro-mini-led-55-2026): 699,00 Euro (UVP)- 65 Zoll (https://www.mi.com/de/product/xiaomi-tv-s-pro-mini-led-65-2026): 899,00 Euro (UVP)- 75 Zoll (https://www.mi.com/de/product/xiaomi-tv-s-pro-mini-led-75-2026): 1.099,00 Euro (UVP)Die Xiaomi Smart Camera C701 ist zu einem Preis von 59,99 Euro erhältlich.Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (https://emea.ourspacefiles.com/fl/9BXHb3wJTHJH) (Passwort: 9fu7lHn1ciL0).Disclaimers1 Daten wurden von den internen Labors von Xiaomi getestet, tatsächliche Ergebnisse können variieren. Bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.2 Dieses Produkt und seine Funktionen sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt und sollen keine Krankheiten vorhersagen, diagnostizieren, verhindern oder heilen. Um den Leitfaden zur Schlafoptimierung zu nutzen, muss die Mi Fitness App auf die neueste Version aktualisiert werden.3 Die Sport-Vlog-Funktion ist nur auf Xiaomi und POCO Smartphones verfügbar. Um diese Funktion zu nutzen, müssen die Watch Firmware und die Mi Fitness App auf die neuesten Versionen aktualisiert werden.5 Die Angaben zur Akkulaufzeit basieren auf leichter Nutzung und wurden in internen Labors von Xiaomi getestet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.6 Die Angaben zur Akkulaufzeit basieren auf typischer Nutzung und wurden in internen Labors von Xiaomi getestet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.7 Wenn der Akku des Ladeetuis mindestens 20 Prozent beträgt, kann eine 10-minütige Schnellladung der Kopfhörer bis zu 2 Stunden Wiedergabezeit liefern. Von den internen Labors von Xiaomi getestet. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.8 Das System zur Reduzierung von Schallabstrahlung ist im Balanced-Sound-Modus aktiv.9 Verglichen mit Xiaomi OpenWear Stereo. Getestet von dem National Institute of Metrology, China. Tatsächliche Ergebnisse können variieren, basierend auf Nutzungsbedingungen, Lautstärkepegel und Umwelteinflüssen.10 Die Bildwiederholrate des Displays kann je nach Benutzeroberfläche variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Nutzung.11 Xiaomi Smart Band Perlenketten-Anhänger kann sowohl mit Smart Band 9 als auch Smart Band 8 verwendet werden.12 Um den Xiaomi Smart Hub nutzen zu können, muss das Smart Band mit einem Xiaomi Smartphone oder Pad verbunden sein, das sowohl die neueste Version von Xiaomi HyperOS 3 unterstützt als auch mit der neuesten Version der Mi Fitness App läuft.13 Weitere Watchfaces können über die Mi Fitness App heruntergeladen werden. Die tatsächliche Darstellung der Watchfaces kann von den Abbildungen auf dieser Seite abweichen. Bitte beachten Sie die in der Mi Fitness App verfügbaren Watchfaces.14 Testbedingungen für 20.000 Pa: Stellen Sie sicher, dass der Saugroboter vollständig geladen ist. Die Saugleistung des Lüftergebläses wurde mit einem Vakuummessgerät (Bereich 0-20.000 Pa, Genauigkeit 0,01 kPa) bis zu 20.000 Pa gemessen. Daten wurden von den internen Labors von Xiaomi getestet. Saugleistung können basierend auf die Testumgebung variieren.15 Der Saugroboter kann sein Radar automatisch absenken, um Bereiche mit einer Mindesthöhe von 9,5 cm zu reinigen. Während der Kartierung werden diese Bereiche nicht betreten. Standardbereiche werden vor Bereichen mit geringer Höhe gereinigt. Daten wurden von den internen Labors von Xiaomi getestet. Die tatsächliche Leistung kann abhängig vom Anwendungsfall variieren. Bei Störungen können über die Xiaomi Home App Sperrzonen oder virtuelle Wände eingerichtet werden.16 Erkennungsfunktionen, Schmutzerkennung und Real-Szenen-Fotofunktionen müssen in der Xiaomi Home App manuell aktiviert werden.17 Die Wirksamkeit der Hinderniserkennung und -vermeidung kann je nach Nutzungsszenario variieren.18 In einer standardisierten Testumgebung bei 25 °C und 60 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit wird ein Temperaturmessgerät eingesetzt, um die Wassertemperatur während des gesamten Reinigungsprozesses kontinuierlich zu überwachen. Die Wassertemperatur beim abschließenden Reinigungsvorgang kann über 80 °C erreichen. Daten getestet von den internen Labors von Xiaomi. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Testumgebung abweichen.19 Die Funktion für automatische Nachreinigung muss manuell über die Xiaomi Home App aktiviert werden.20 In einer standardisierten Testumgebung bei 25 °C und 55 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit kann die Trocknungsrate der Mopppads nach 2 Stunden kontinuierlicher Trocknung über 99 Prozent erreichen. Daten getestet von den internen Labors von Xiaomi. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsszenario abweichen.21 Die Haupt- und Seitenbürste des Saugroboters kann die Verwicklung von Haaren während der Reinigung reduzieren. Die tatsächliche Leistung kann je nach Nutzungsszenario variieren.22 100 Prozent Eckabdeckung: In einer standardisierten Testumgebung, bei der Staub entlang der Wand in einem 50 mm × 50 mm inneren rechten Winkel verteilt wird. Der Saugroboter ist auf den Standard-Modus mit aktivierter Seitenbürstenverlängerung eingestellt. Das Testergebnis zeigt, dass die Abdeckungsrate der inneren Winkelkante bis zu 100 Prozent erreichen kann. Daten getestet von den internen Labors von Xiaomi. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsszenario abweichen.23 5200mAh entspricht der Nennkapazität des Akkus.24 140 Minuten Akkulaufzeit: Bei Einstellung auf Saugen und Wischen im Standard-Modus und vollem Ladezustand. Daten getestet den internen Labors von Xiaomi. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsszenario abweichen.25 Kompatible Geräte mit Alexa- oder Google-Assistant-Unterstützung sind erforderlich. Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Alexa ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder verbundenen Unternehmen. Bitte beachten Sie die offiziellen Webseiten für weitere Informationen.26 Dolby, Dolby Atmos® und Dolby Vision® owie das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories Licensing Corporation. Erfordert Videoinhalte, die supports Dolby Vision® und Dolby Atmos® unterstützen.27 Harman AudioEFX ist über ein OTA-Update verfügbar. Die Verfügbarkeit kann je nach Region und Modell variieren. Internetverbindung erforderlich.28 Die Bildwiederholrate von 144 Hz bei 4K-Auflösung wurde von den internen Labors von Xiaomi im HDMI-Enhanced-Modus getestet. Die tatsächliche Leistung kann je nach angeschlossenen Geräten und Nutzung variieren.29 Die Bildwiederholrate von 288 Hz erfordert die Aktivierung von 288 Hz Game Boost in den Einstellungen. Unterstützt 288 Hz HDMI-Eingang bei Auflösungen von 1920×1080 oder 2560×1440.30 Google TV ist die Softwareoberfläche dieses Geräts und eine Marke von Google LLC. Internetverbindung und ein Google-Konto erforderlich. Für einige Inhalte kann ein Abonnement, Download oder Kauf erforderlich sein. Einigwe Apps, Inhalte und Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Plattformen und Inhalte können je nach Land oder Region variieren. Bitte beachten Sie die in Ihrem Gebiet verfügbaren Dienste.31 Apple, AirPlay, iPad und iPhone sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und weiteren Ländern. Zur Nutzung von AirPlay mit Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 wird die aktuelle Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Plattformen und Inhalte können je nach Land oder Region variieren. Bitte beachten Sie die in Ihrem Gebiet verfügbaren Dienste.32 HDR ist eine selbstadaptive Funktion und erfordert keine separate Einrichtung.33 Die Nachtsichtreichweite von 10 m basiert auf Herstellerangaben. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.36 "Kein sichtbares rotes Licht" bedeutet den Einsatz eines 940 nm Infrarotfilters, der einen diskreten Betrieb ohne störendes rotes Licht ermöglicht. Das auf der Linse abgebildete rote Licht dient nur der Illustration und entspricht nicht der tatsächlichen Position der Infrarotbeleuchtung.37 Die Funktion zur Erkennung und Verfolgung von Haustieren ist nur für Katzen und Hunde verfügbar.38 Zwei-Wege-Sprachanrufe können über die Xiaomi Home App initiiert werden. Ein direkter Anruf von der Kamera ist nicht möglich.39 Unterstützt microSD-Karten (8-256 GB, Klasse 10 oder höher, FAT32 formatiert). microSD-Karten und Netzwerkspeicher (NAS) müssen separat erworben werden. Cloud-Speicher muss bezahlt und vor der Nutzung aktiviert werden.Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@WeberShandwick.comOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/6124675