Mittwoch, 24.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Avanti Gold explodiert auf neue Hochs: Gold bei 3.750 $ - und Misisi zündet die nächste Stufe!
WKN: A1XDTV | ISIN: NL0010696654 | Ticker-Symbol: UQ1
Tradegate
24.09.25 | 17:01
33,480 Euro
+189,74 % +21,925
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
NASDAQ Biotech
UNIQURE NV Chart 1 Jahr
UNIQURE NV 5-Tage-Chart
33,67034,09017:05
33,71034,09017:05
UNIQURE
UNIQURE NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
UNIQURE NV33,480+189,74 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.