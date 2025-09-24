BioNTech feiert Fortschritte bei Krebsimmuntherapien. Doch in den USA drohen politische Hürden, die Aktie ins Wanken zu bringen. Vor wenigen Jahren galt BioNTech als strahlender Gewinner der Pandemie. Der mRNA-Impfstoff gegen Covid-19 machte das Mainzer Unternehmen über Nacht weltbekannt und spülte Milliarden in die Kassen. 2021 wurde BioNTech auf dem Höhepunkt der Pandemie mit mehr als 100 Milliarden Euro bewertet und zählte damit zu den wertvollsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE