Neue Zusammenarbeit im Bereich Sovereign Cloud vereint das Fachwissen von SAP Enterprise mit der AWS Cloud Infrastruktur. So können Kunden in hochgradig regulierten Branchen KI-Innovationen umsetzen.

Amazon Web Services (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com (NASDAQ: AMZN), und SAP SE (NYSE: SAP) haben heute Pläne bekannt gegeben, SAP Sovereign Cloud-Funktionen auf der AWS European Sovereign Cloud verfügbar zu machen, eine neue, unabhängige Cloud für Europa.Gestützt wird die Initiative durch ein Investment von €7,8 Milliarden von Amazon.

Die Zusammenarbeit ergibt sich aus der seit langem bestehenden Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen und SAP's umfassender neuer Herangehensweise an digitale Souveränität und KI-Innovation. SAP Sovereign Cloud-Funktionen sind sichere Cloud-Lösungen von SAP, die den Standards für regulierte Branchen und Staaten entsprechen. Zweck der Zusammenarbeit ist die Kombination von SAP's gründlichem Enterprise-Fachwissen mit der Infrastruktur und der operativen Expertise von AWS, um das Bedürfnis der Kunden in ganz Europa nach digitaler Souveränität zu befriedigen.

"Wir sind erfreut, dass SAP Sovereign Cloud-Fähigkeiten auf der AWS European Sovereign Cloud verfügbar sein werden. So haben Unternehmen mehr Auswahl, wie sie ihre regulatorischen Anforderungen erfüllen und gleichzeitig modernste Cloud-Technologien nutzen können," sagte David Brown, Vice President of Compute and Machine Learning bei AWS. "SAP und AWS haben eine gemeinsame Vision wir möchten sicherstellen, dass unsere Kunden Zugang zu den fortschrittlichsten Sovereignty-Lösungen haben, die es gibt. So können sie sich auf Innovationen und konkrete Ergebnisse konzentrieren. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit SAP und auf die anstehenden Innovationen von europäischen Unternehmen dank der AWS European Sovereign Cloud."

Die AWS European Sovereign Cloud wird Ende 2025 ihre erste AWS Region in Brandenburg, Deutschland, etablieren. Dann werden Organisationen aus dem öffentlichen Sektor und Kunden in hochgradig regulierten Branchen mehr Wahlmöglichkeiten haben. Das Angebot kann diesen Organisationen helfen, ihren einzigartigen Bedarf an digitaler Souveränität zu decken, wie zum Beispiel Datenhoheit, operative Autonomie und Anforderungen an die Resilienz. SAP Sovereign Cloud-Funktionen sind bereits auf AWS in Australien und Neuseeland (seit 2023), Kanada und Indien (seit 2025) sowie im UK (seit 2024) verfügbar. Dass SAP's Funktionen nun auch auf der AWS European Sovereign Cloud verfügbar sein werden, ist ein wichtiger Meilenstein für Kunden in Europa.

SAP Sovereign Cloud ermöglicht es Organisationen, sicher Innovationen zu implementieren, die lokale Gesetzgebung einzuhalten und im eigenen Tempo zu wachsen. SAP Sovereign Cloud auf AWS European Sovereign Cloud-Lösungen werden anfangs aus SAP Business Technology Platform und SAP Cloud ERP bestehen. Diese Lösungen bieten Kunden eine sichere Grundlage für die Verwaltung von kritischen geschäftlichen Prozessen und sensiblen Daten unter Einhaltung der wichtigsten Regulierungsvorschriften.

"Mit unseren erweiterten SAP Sovereign Cloud-Angeboten können Kunden aus allen Branchen die geballte Kraft von Cloud Innovationen und KI für sich nutzbar machen," sagte Thomas Saueressig, Member of the Executive Board von SAP SE, Customer Services and Delivery. "Durch die Entwicklung des SAP Sovereign Cloud-Portfolios auf der AWS European Sovereign Cloud bekommen Kunden Zugriff auf unsere umfassende Suite von Sovereign Cloud-Lösungen, unterstützt durch unsere lange, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Amazon Web Services."

Die AWS European Sovereign Cloud wird unabhängig und getrennt von AWS's bestehenden Regionen operieren und wird keine kritischen Abhängigkeiten von nicht-EU Infrastruktur aufweisen. Unterstützt von strenger technischer Überwachung, staatlichen Zusicherungen und rechtlichem Schutz, profitieren Kunden von der vollen AWS-Kapazität, die dieselbe branchenführende Sicherheit und Resilienz sowie das expansive Serviceportfolio bietet wie in bereits bestehenden Regionen.

AWS und SAP arbeiten seit mehr als 16 Jahren innovativ bei Cloud-Projekten zusammen. Diese neue Initiative baut auf dieser Geschichte auf, um den Bedarf der Kunden im Hinblick auf digitale Souveränität zu decken und die digitale Transformation in Europa voranzutreiben.

Über Amazon Web Services

Amazon Web Services ist bereits seit 2006 die umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud der Welt. AWS hat seine Services stetig erweitert, sodass heute im Prinzip jede Arbeitslast unterstützt wird. Mittlerweile stehen mehr als 240 voll ausgestattete Services für Rechenleistung, Speicher, Datenbanken, Netzwerke, Analysen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI), Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), Mobilfunk, Sicherheit, Hybrid, Medien sowie Anwendungsentwicklung, -bereitstellung und -verwaltung über 120 Availability Zones in 38 geografischen Regionen zur Verfügung. Zehn weitere Availability Zones und drei zusätzliche AWS-Regionen in Chile, Saudi-Arabien und der AWS European Sovereign Cloud sind bereits angekündigt. Millionen von Kunden unter ihnen die am schnellsten wachsenden Start-ups, die größten Unternehmen und führende Behörden vertrauen bei der Einrichtung ihrer Infrastruktur, der Steigerung ihrer Agilität und der Senkung ihrer Kosten auf AWS. Weitere Informationen zu AWS erhalten Sie unter aws.amazon.com.

Über Amazon

Amazon folgt vier Prinzipien: Konzentration auf den Kunden anstatt auf den Wettbewerb, Leidenschaft für Erfindungsgeist, operative Exzellenz und vorausschauendes Denken. Das sind die Ziele von Amazon: Unternehmen mit der besten Kundenorientierung weltweit, bester Arbeitgeber weltweit und der sicherste Arbeitsplatz auf der ganzen Welt. Und das sind einige der Pionierleistungen von Amazon: Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios, und The Climate Pledge. Mehr Informationen finden Sie auf: amazon.com/about und folgen Sie @AmazonNews.

Über SAP

SAP (NYSE: SAP) ist global führend bei Enterprise-Anwendungen und Business AI. Das Unternehmen bildet die Schnittstelle zwischen Unternehmen und Technologie. Organisationen vertrauen SAP seit mehr als 50 Jahren, um sich stetig zu verbessern. SAP-Anwendungen verknüpfen lebenswichtige geschäftliche Operationen miteinander wie Finanzen, Beschaffung, HR, die Lieferkette und den Kundendienst. Mehr Informationen finden Sie unter: www.sap.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

