Unterföhring (ots) -- "Wicked: One Wonderful Night"-Special Event, das am 6. November n den USA Premiere feiert, kommt im Laufe des Novembers auch zu Sky und WOW- Mit den Oscar®-nominierten Stars Cynthia Erivo und Ariana Grande sowie ihren Co-Stars- Der epische Abschluss des letztjährigen "Wicked"-Phänomens, "Wicked: For Good", startet am 20. November in den KinosUnterföhring, 24. September 2025 - Die Oscar®-nominierten Stars Cynthia Erivo und Ariana Grande werden ein zweistündiges "Wicked"-Spezialevent im Dolby Theatre in Los Angeles aufführen. Das Special Event wird im Laufe des Novembers auf Sky und WOW abrufbar sein.Zur Feier des Universal Pictures-Films "Wicked: For Good", des emotionalen und epischen Abschlusses der globalen Kino-Sensation, der am 20. November in den Kinos weltweit anläuft, werden Erivo und Grande zusammen mit ihren Co-Stars und anderen Überraschungsgästen viele Songs aus dem ersten Film performen - und vielleicht, nur vielleicht, auch etwas aus dem kommenden Film.Über "Wicked":Der Film "Wicked", bei dem Jon M. Chu Regie geführt hat und der im November letzten Jahres in die Kinos kam, wurde zu einem internationalen Phänomen und spielte an den weltweiten Kinokassen mehr als 750 Millionen Dollar ein und wurde damit zur größten Broadway-Musical-Verfilmung aller Zeiten. Der Film wurde zum größten PVOD-Titel aller Zeiten bei Universal und auch bei Sky und WOW ein großer Erfolg."Wicked" wurde für 10 Academy Awards® nominiert und gewann zwei davon.Ben Winston wird als Executive Producer fungieren von "Wicked: One Wonderful Night", mit Fulwell Entertainment als Prroductionsfirma. Raj Kapoor ist ebenfalls Executive Producer.