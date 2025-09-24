Johnson & Johnson - JNJ: Quartal über Soll, Prognose klettert nach oben!

Bullenalarm bei J&J-Aktie!

Pharmariese Johnson & Johnson mit Breakout-Setup im Aufwärtstrend! Neue Medikamente und Zukäufe wie Intra-Cellular Therapies sorgen für Wachstum!

Johnson & Johnson (JNJ) - ISIN US3119001044

Rückblick: Ein Halbjahresplus von etwa 7.5 Prozent in einem Aufwärtstrend und eine klar formierte Widerstandslinie sind die Komponenten unseres Breakout-Setups mit der Johnson-&-Johnson-Aktie. Auslöser der besonders starken Kursentwicklung ab Mitte Juli war die Marktreaktion auf die guten Q2-Zahlen und die Anhebung der Prognose.

J&J-Aktie: Chart vom 24.09.2025, Kürzel: JNJ Kurs: 176.69 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Bruch der Widerstandslinie bei etwas über 177 USD können wir die per Measured-Move-Methode ermittelte 190-USD-Marke anvisieren.

Mögliches bärisches Szenario

Es gibt auch Warnzeichen am Markt wie das Wegbrechen der Stelara-Umsätze und die rückläufigen Kurse der letzten Tage am Gesamtmarkt. Das Pivot-Tief vom vergangenen Freitag markiert eine gut Möglichkeit zur Stop-Loss-Platzierung.

Meinung

Johnson & Johnson hat im zweiten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg um 5.8 Prozent auf 23.7 Mrd.Milliarden USD, Analysten hatten nur mit 22.8 Milliarden gerechnet. Auch beim Gewinn legte der Konzern zu: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2.77 USD über den prognostizierten 2.68 USD. Angesichts der starken Zahlen hat J&J seine Jahresprognose nach oben geschraubt. Statt bisher 91.0 bis 91.8 Milliarden USD Umsatz peilt man nun 93.2 bis 93.6 Milliarden USD an. Auch der erwartete Gewinn je Aktie wurde auf 10.80 bis 10.90 USD angehoben, der Markt hatte nur mit 10.62 USD gerechnet. Wachstumstreiber sind vor allem neue Medikamente und Zukäufe wie Intra-Cellular Therapies mit dem Präparat Caplyta. Allerdings gibt es auch Schattenseiten: Das Blockbuster-Medikament Stelara verliert an Marktexklusivität und musste im Quartal einen Umsatzeinbruch von rund 43 Prozent hinnehmen. Langfristig hängt also viel davon ab, ob J&J mit Innovationen und Übernahmen den Druck durch günstigere Konkurrenz ausgleichen kann. Unterm Strich: Starke Zahlen, optimistischer Ausblick, ein tolles Brekout-Setup, aber auch klare Risiken im Kerngeschäft - eine Mischung, die Anleger aufmerksam bleiben lässt.





Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 425.13 Millionen USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1514 Millionen USD

Meine Meinung zu Johnson & Johnson ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/pharma-biotech/johnson-johnson-toppt-die-erwartungen-prognose-erhoeht-20383305.html

Veröffentlichungsdatum: 24.09.2025

Autor: Thomas Canali

