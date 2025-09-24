Anzeige
WKN: A4BGGM | ISIN: DE000A4BGGM7 | Ticker-Symbol: B8FK
Xetra
24.09.25 | 17:36
2,750 Euro
-1,08 % -0,030
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
BIOFRONTERA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BIOFRONTERA AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,5902,81024.09.
2,5902,80024.09.
Dow Jones News
24.09.2025 23:39 Uhr
338 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Abschreibungsbedarf im Einzelabschluss

DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Abschreibungsbedarf im Einzelabschluss

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Biofrontera AG: Abschreibungsbedarf im Einzelabschluss

Leverkusen (pta000/24.09.2025/23:05 UTC+2)

" 

Biofrontera AG: Abschreibungsbedarf im Einzelabschluss in Höhe von voraussichtlich 50 bis 65 Mio. Euro, voraussichtlich 
um etwa 5 Mio. Euro niedrigeres Konzernergebnis 2025. Der Vorstand geht seit heute mit hoher Wahrscheinlichkeit davon 
aus, dass die Biofrontera AG im Einzelabschluss erhebliche Abschreibungen auf die Bewertungen ihrer 
Tochtergesellschaften Biofrontera Pharma GmbH und Biofrontera Bioscience GmbH wird vornehmen müssen, voraussichtlich in 
Höhe von insgesamt 50 bis 65 Millionen Euro. 
 
Aufgrund der aktuell verfügbaren Informationen zu den mit den verschiedenen Märkten verbundenen Risiken hat der 
Vorstand die Erwartungen an die Gewinne der beiden Tochtergesellschaften verringert. Die nunmehr geringer ausfallenden 
Gewinne führen zu Abschreibungen auf den Buchwert der Beteiligungen und damit auf das Eigenkapital der Biofrontera AG. 
Der tatsächliche Abschreibungsbetrag wird im Rahmen der Erstellung des Einzelabschlusses zum 31. Dezember 2025 
ermittelt werden. 
 
Darüber hinaus wirkt sich die Verringerung der prognostizierten zukünftigen Ergebnisse negativ auf den Wert der 
latenten Steueransprüche im IFRS-Konzernabschluss aus, was sich negativ auf das Konzernergebnis auswirkt, 
voraussichtlich in Höhe von rund 5 Millionen Euro. Die geringeren Bewertungen der Beteiligungen an den 
Tochtergesellschaften haben keine Auswirkung auf das konsolidierte EBITDA für 2025, weder zum Halbjahr noch zum 
Jahresende 2025, und keine Auswirkungen auf die Liquiditätslage der Gesellschaft."

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Biofrontera AG 
           Hemmelrather Weg 201 
           51377 Leverkusen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 (0) 214 87 63 20 
E-Mail:        ir@biofrontera.com 
Website:       www.biofrontera.com 
ISIN(s):       DE000A4BGGM7 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758747900099 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 17:05 ET (21:05 GMT)

© 2025 Dow Jones News
