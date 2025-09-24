DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Abschreibungsbedarf im Einzelabschluss

Biofrontera AG: Abschreibungsbedarf im Einzelabschluss in Höhe von voraussichtlich 50 bis 65 Mio. Euro, voraussichtlich um etwa 5 Mio. Euro niedrigeres Konzernergebnis 2025. Der Vorstand geht seit heute mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Biofrontera AG im Einzelabschluss erhebliche Abschreibungen auf die Bewertungen ihrer Tochtergesellschaften Biofrontera Pharma GmbH und Biofrontera Bioscience GmbH wird vornehmen müssen, voraussichtlich in Höhe von insgesamt 50 bis 65 Millionen Euro. Aufgrund der aktuell verfügbaren Informationen zu den mit den verschiedenen Märkten verbundenen Risiken hat der Vorstand die Erwartungen an die Gewinne der beiden Tochtergesellschaften verringert. Die nunmehr geringer ausfallenden Gewinne führen zu Abschreibungen auf den Buchwert der Beteiligungen und damit auf das Eigenkapital der Biofrontera AG. Der tatsächliche Abschreibungsbetrag wird im Rahmen der Erstellung des Einzelabschlusses zum 31. Dezember 2025 ermittelt werden. Darüber hinaus wirkt sich die Verringerung der prognostizierten zukünftigen Ergebnisse negativ auf den Wert der latenten Steueransprüche im IFRS-Konzernabschluss aus, was sich negativ auf das Konzernergebnis auswirkt, voraussichtlich in Höhe von rund 5 Millionen Euro. Die geringeren Bewertungen der Beteiligungen an den Tochtergesellschaften haben keine Auswirkung auf das konsolidierte EBITDA für 2025, weder zum Halbjahr noch zum Jahresende 2025, und keine Auswirkungen auf die Liquiditätslage der Gesellschaft."

