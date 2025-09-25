Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) hat heute bekannt gegeben, dass seine saudi-arabische Geschäftseinheit eine formelle technische und kommerzielle Genehmigung von Saudi Aramco, dem weltweit größten Ölkonzern, erhalten hat. Mit dieser Genehmigung kann Perma-Pipe im Königreich bedeutend mehr Geschäftsmöglichkeiten erschließen und den Öl- und Gassektor direkt bedienen. Dies ist ein wichtiger Schritt im langfristigen Strategieplan des Unternehmens, seine Präsenz zu stärken und sein Produktangebot im Nahen Osten zu erweitern.

Bislang war der Zugang von Perma-Pipe zum saudischen Markt vorwiegend auf Fernwärme und -kühlung (DHC) beschränkt. Mit der neuen Genehmigung ist das Unternehmen gut aufgestellt, um auf Saudi-Arabiens Markt für Rohrbeschichtungen zu agieren, dem größten im Nahen Osten und einem der größten weltweit.

Dieser Meilenstein unterstreicht nicht nur das Engagement von Perma-Pipe, die Infrastruktur- und Energieambitionen des Königreichs zu unterstützen, sondern spiegelt die Vision des Unternehmens wider, nachhaltiges Wachstum in internationalen Märkten mit hohem Potenzial zu erzielen.

Darüber hinaus meldete das Unternehmen, dass seine weltweiten Niederlassungen kürzlich den Zuschlag für neue Projekte im Wert von 30 Millionen US-Dollar erhalten haben. Dies trägt zu seinem wachsenden Auftragsbestand bei und bestätigt die steigende Nachfrage nach den technischen Rohrbeschichtungs- und Rückhaltesystemen von Perma-Pipe.

Adham Sharkawi, Senior Vice President für die MENA-Region, erklärte: "Der Erhalt der Genehmigung von Saudi Aramco war ein zentrales Ziel im strategischen Wachstumsplan unseres Unternehmens und ist ein wichtiger Schritt für unsere Geschäftstätigkeit im Königreich. Damit sind wir in der Lage, eines der weltweit führenden Energieunternehmen direkt mit innovativen Lösungen zu unterstützen, die den höchsten Branchenstandards entsprechen, und uns gleichzeitig für weiteres Wachstum in Saudi-Arabien zu positionieren."

Saleh Sagr, President und CEO von Perma-Pipe International Holdings, fügte hinzu: "Der Erhalt der Genehmigung von Saudi Aramco ist ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung unseres Geschäftsplans. Dazu gehört die geografische Expansion sowie die Markt- und Produkterweiterung, die zu einem schnell wachsenden Auftragsbestand und profitablem Wachstum geführt haben. Dieser Meilenstein unterstreicht die Stärke der technischen Fähigkeiten von Perma-Pipe und unser Engagement für das Königreich. In Kombination mit den Projektaufträgen in Höhe von 30 Millionen US-Dollar im dritten Quartal über unsere weltweiten Geschäftstätigkeiten hinweg sind diese Ergebnisse die direkte Folge bewusster Entscheidungen, durchdachter Planung, hervorragender Teamarbeit und einer klaren Vision für Wachstum und Wirkung. Jede in diesem Update hervorgehobene Leistung unterstreicht unser anhaltendes Engagement, durch intelligente, zukunftsorientierte Strategien Ergebnisse zu erzielen."

Perma-Pipe ist seit Jahrzehnten im Nahen Osten tätig, und das Unternehmen investiert weiterhin in lokale Kapazitäten, um die Ziele der Vision 2030 des Königreichs und dessen wachsende Energieinfrastruktur sowie andere Projekte in der gesamten Region zu unterstützen.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) ist ein weltweit führender Anbieter von vorisolierten Rohrleitungen und Leckerkennungssystemen für Öl und Gas, Fernwärme und -kühlung sowie andere Anwendungen. Das Unternehmen nutzt sein umfassendes Know-how in den Bereichen Konstruktion und Fertigung, um Rohrleitungslösungen zu entwickeln, die komplexe Herausforderungen im Zusammenhang mit dem sicheren und effizienten Transport vieler Arten von Flüssigkeiten lösen. Insgesamt ist Perma-Pipe an vierzehn Standorten in sechs Ländern tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen und andere Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie auszeichnen, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und unterliegen den dadurch geschaffenen Safe Harbors, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die erwartete zukünftige Leistung und Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Diese Aussagen sollten vor dem Hintergrund der zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten betrachtet werden, die mit der Geschäftstätigkeit und dem Geschäftsumfeld des Unternehmens verbunden sind. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die folgenden: (i) die Auswirkungen des Coronavirus ("COVID-19") auf die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Cashflows des Unternehmens; (ii) Schwankungen des Öl- und Erdgaspreises und deren Auswirkungen auf das Auftragsvolumen der Kunden für die Produkte des Unternehmens; (iii) die Fähigkeit des Unternehmens, alle Auflagen in seinen Kreditfazilitäten zu erfüllen; (iv) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schulden zu tilgen und die Verlängerung auslaufender internationaler Kreditfazilitäten; (v) die Fähigkeit des Unternehmens, seinen strategischen Plan effektiv umzusetzen und Rentabilität und positive Cashflows zu erzielen; (vi) die Auswirkungen der globalen Wirtschaftsschwäche und -volatilität; (vii) Schwankungen der Stahlpreise und die Fähigkeit des Unternehmens, Stahlpreiserhöhungen durch Preiserhöhungen für seine Produkte auszugleichen; (viii) der Zeitpunkt des Auftragseingangs, der Ausführung, Lieferung und Abnahme der Produkte des Unternehmens; (ix) Kürzungen der Staatsausgaben für Projekte, bei denen Produkte des Unternehmens zum Einsatz kommen, und Herausforderungen hinsichtlich der Liquidität der nichtstaatlichen Kunden des Unternehmens und des Zugangs zu Kapitalmitteln; (x) die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich Vereinbarungen über Teilabrechnungen für seine Großaufträge auszuhandeln; (xi) aggressive Preisgestaltung durch bestehende Wettbewerber und den Markteintritt neuer Wettbewerber in den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist; (xii die Fähigkeit des Unternehmens, Rohstoffe zu günstigen Preisen zu kaufen und vorteilhafte Beziehungen zu seinen Lieferanten aufrechtzuerhalten; (xiii) die Fähigkeit des Unternehmens, Produkte frei von latenten Mängeln herzustellen und sich von Lieferanten zu erholen, die dem Unternehmen möglicherweise fehlerhafte Materialien liefern; (xiv) Kürzungen oder Stornierungen von Aufträgen, die im Auftragsbestand des Unternehmens enthalten sind; (xv) die Fähigkeit des Unternehmens, eine Forderung im Zusammenhang mit einem Projekt im Nahen Osten einzufordern; (xvi) Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit den internationalen Geschäftstätigkeiten des Unternehmens; (xvii) die Fähigkeit des Unternehmens, Führungskräfte und Schlüsselpersonal anzuwerben und zu halten; (xviii) die Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile seiner Wachstumsinitiativen zu erzielen; (xix) die Fähigkeit des Unternehmens, Änderungen der Steuervorschriften und der Gesetzgebung zu interpretieren; (xx) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Nettobetriebsverlustvorträge zu nutzen; (xxi) Stornierungen von zuvor erfassten Umsätzen und Gewinnen aufgrund ungenauer Schätzungen im Zusammenhang mit der Umsatzrealisierung nach dem Fertigstellungsgrad des Unternehmens; (xxii) das Versäumnis des Unternehmens, eine wirksame interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung einzurichten und aufrechtzuerhalten; und (xxiii) die Auswirkungen von Cybersicherheitsbedrohungen auf die IT-Systeme des Unternehmens. Aktionäre, potenzielle Investoren und andere Leser werden dringend gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die hierin gemachten zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Detailliertere Informationen über Faktoren, die unsere Leistung beeinflussen können, finden Sie in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen, die unter https://www.sec.gov und im Abschnitt "Investor Center" auf unserer Website (http://investors.permapipe.com) verfügbar sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Saleh Sagr, President und CEO

Perma-Pipe Investorenbeziehungen

847.929.1200

investor@permapipe.com

