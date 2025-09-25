Schindler Holding AG
Schindler hat mit Accor, einem weltweit führenden Unternehmen in der Hotel-
Das Master Services and Supplies Agreement (MSSA) zwischen Schindler und Accor, einer weltweit führenden Hotelgruppe mit mehr als 5 600 Immobilien in über 110 Ländern, umfasst die Lieferung und die Wartung von Aufzügen und Fahrtreppen für die Accor-Immobilien in neun strategischen Märkten in Asien - Kambodscha, Hongkong, Indonesien, Macau, Malaysia, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Es beinhaltet Neuan-
Schindler wird hochmoderne Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige liefern und warten, die auf die spezifischen Anforderungen der Accor-Hotels zugeschnitten sind. Engere Zu-
«Diese Vereinbarung bietet eine solide Grundlage für die Erweiterung unserer Zusammen-
Accor sieht in dieser Vereinbarung einen bedeutenden Schritt in der operativen Unter-
«Diese Vereinbarung in Asien widerspiegelt unser gemeinsames Engagement für Qualität und Leistung», sagte Sébastien Brunel, Senior Vice President Procurement, Middle East, Africa, and Asia-Pacific bei Accor. «Wir sehen grosses Potenzial in dieser Zusammenarbeit und freuen uns darauf, eng mit Schindler zusammenzuarbeiten, um die Bedürfnisse unserer Gäste in unseren Hotels zu erfüllen.»
Accor betreibt derzeit in ganz Asien mehr als 500 Hotels unter 20 Marken - von Raffles und Fairmont bis Pullman und ibis - und bietet seinen Gästen in wichtigen Reisezielen der gesamten Region eine breite Palette an Erlebnissen.
2203528 25.09.2025 CET/CEST