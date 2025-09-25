Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Schindler und Accor mit neuer Dienstleistungsverein- barung in Asien



25.09.2025 / 06:30 CET/CEST





Schindler hat mit Accor, einem weltweit führenden Unternehmen in der Hotel-

branche, eine Dienstleistungsvereinbarung in Asien abgeschlossen. Hierdurch wird die Zusammenarbeit beider Parteien, die sich durch Fokus auf Nachhaltigkeit und die Kundenerfahrung abhebt, gestärkt, eine engere Koordination und gemeinsam ent-

wickelte Innovationen ermöglicht. Das Master Services and Supplies Agreement (MSSA) zwischen Schindler und Accor, einer weltweit führenden Hotelgruppe mit mehr als 5 600 Immobilien in über 110 Ländern, umfasst die Lieferung und die Wartung von Aufzügen und Fahrtreppen für die Accor-Immobilien in neun strategischen Märkten in Asien - Kambodscha, Hongkong, Indonesien, Macau, Malaysia, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Es beinhaltet Neuan-

lagen, Modernisierungen, Wartung und Service, sprich die komplette Produktpalette von Schindler. Die Zusammenarbeit soll das Gästeerlebnis durch innovative Technologie und massgeschneiderte Dienstleistungen verbessern. Schindler wird hochmoderne Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige liefern und warten, die auf die spezifischen Anforderungen der Accor-Hotels zugeschnitten sind. Engere Zu-

sammenarbeit und frühzeitige Abstimmung sollen für bessere Ergebnisse und Dienst-

leistungen sorgen. «Diese Vereinbarung bietet eine solide Grundlage für die Erweiterung unserer Zusammen-

arbeit mit Accor in der Region», sagt Calynn Tan, Chief Executive Officer der Jardine Schindler Group (JSG). «Sie ist ein gemeinsames Bekenntnis zu erstklassiger Qualität im Hotelbereich in Asien. JSG will ein vertrauenswürdiger Partner von Accor sein und hoch-

moderne Transportanlagen sowie umfassende Wartungsdienstleistungen liefern.» Accor sieht in dieser Vereinbarung einen bedeutenden Schritt in der operativen Unter-

stützung in einer ihrer am schnellsten wachsende Region. «Diese Vereinbarung in Asien widerspiegelt unser gemeinsames Engagement für Qualität und Leistung», sagte Sébastien Brunel, Senior Vice President Procurement, Middle East, Africa, and Asia-Pacific bei Accor. «Wir sehen grosses Potenzial in dieser Zusammenarbeit und freuen uns darauf, eng mit Schindler zusammenzuarbeiten, um die Bedürfnisse unserer Gäste in unseren Hotels zu erfüllen.» Accor betreibt derzeit in ganz Asien mehr als 500 Hotels unter 20 Marken - von Raffles und Fairmont bis Pullman und ibis - und bietet seinen Gästen in wichtigen Reisezielen der gesamten Region eine breite Palette an Erlebnissen. Über Schindler

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 - ausgehend vom Basisjahr 2020 - erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird. Mehr Informationen

