© Foto: Dall-ESuper Micro Computer könnte dank KI-Serverlösungen und starker Partnerschaften kurz vor einem Wachstumsschub stehen. Super Micro Computer bleibt im Zentrum des KI-Booms. Mit Umsatzzuwachs, ambitionierten Zielen und neuen Produktinitiativen wie DCBBS sowie der Integration von Nvidias Blackwell-Chips rückt der Server-Spezialist wieder zunehmend in den Fokus institutioneller Anleger. SMCI liefert starke Zahlen - und verspricht mehr Trotz Quartalszahlen die hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieben und die Aktie zuletzt unter Druck setzten liefert das Unternehmen einen soliden Umsatzwachstum. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 notiert dieser bei 47 Prozent. Für das Gesamtjahr …Den vollständigen Artikel lesen ...
