Im gestrigen Handel ging es mit der BASF-Aktie nach unten. Ein pessimistischer Analystenkommentar der Deutschen Bank, wonach die Branche vor weiteren schwierigen Jahren stehe, setzte sämtliche Chemiewerte unter Druck. Zwar riet die Expertin Virginie Boucher-Ferte immerhin noch zum Kauf von BASF, verringerte aber das Kursziel von 52,00 auf 50,00 Euro. Indes hat der DAX-Konzern gestern bekanntgegeben, das Geschäft sowie die Produktion von Hydrosulfiten am Standort Ludwigshafen einzustellen. Bei Hydrosulfiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
