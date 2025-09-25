Kopenhagen - In Dänemark sind in der Nacht zu Donnerstag erneut Drohnen über Flughäfen gesichtet worden. Betroffen waren die Airports in Aalborg, Esbjerg und Sönderborg sowie ein Luftwaffenstützpunkt, wie die Behörden mitteilten.



Der Flughafen Aalborg musste vorübergehend geschlossen werden. Die Polizei teilte mit, dass die letzte bestätigte Beobachtung einer aktiven Drohne gegen 1 Uhr erfolgt sei. Es gelang den Behörden demnach nicht, die Drohnen selbst abzuschießen. Die Suche nach dem Drohnenbetreiber läuft.



Erst zum Wochenbeginn war der Flughafen Kopenhagen wegen unbekannter Drohnen für mehrere Stunden gesperrt worden. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sprach später von der bislang schwersten Attacke auf kritische Infrastruktur in Dänemark.





© 2025 dts Nachrichtenagentur