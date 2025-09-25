Zürich - Die periphere arterielle Verschlusskrankheit, die sogenannte Schaufensterkrankheit, verursacht Muskelschmerzen und Gehschwierigkeiten, doch aktuelle Behandlungen sind oft unzureichend. Forschende der ETH Zürich und des Kantonsspitals Baden haben jetzt einen wichtigen Grund gefunden, warum die Behandlung der Schaufensterkrankheit oft nicht den gewünschten Erfolg bringt: Das Problem liegt nicht nur in den Hauptarterien, sondern auch in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab