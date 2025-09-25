Anzeige
WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
Tradegate
22.09.25 | 18:57
2,552 Euro
+1,92 % +0,048
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
PR Newswire
25.09.2025 08:06 Uhr
56 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 25

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

24 September 2025

Number of ordinary shares purchased

134,211

Weighted average price paid (p)

216.63

Highest price paid (p)

217.80

Lowest price paid (p)

214.80

Following the above purchase, FirstGroup holds 187,312,563 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 563,382,452.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 24 September 2025 is 563,382,452. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

216.62

70,875

BATE

216.64

46,547

CHIX

216.58

11,487

TRQX

216.62

5,302

Individual Transactions

24/09/2025

16:19:30

477

217.20

BATE

00041985284TRLO0

24/09/2025

16:19:30

1

217.20

BATE

00041985283TRLO0

24/09/2025

16:19:30

239

217.20

BATE

00041985282TRLO0

24/09/2025

16:17:49

2932

217.20

XLON

00041985163TRLO0

24/09/2025

16:17:25

510

217.20

BATE

00041985143TRLO0

24/09/2025

16:16:40

421

217.20

BATE

00041985123TRLO0

24/09/2025

16:04:18

489

217.00

BATE

00041984593TRLO0

24/09/2025

16:04:18

144

217.00

BATE

00041984594TRLO0

24/09/2025

16:04:18

8

217.00

CHIX

00041984595TRLO0

24/09/2025

16:04:18

341

217.00

TRQX

00041984596TRLO0

24/09/2025

16:04:18

730

217.00

XLON

00041984592TRLO0

24/09/2025

16:04:14

2762

217.00

XLON

00041984582TRLO0

24/09/2025

16:04:14

1553

217.00

BATE

00041984581TRLO0

24/09/2025

16:04:14

1263

217.00

CHIX

00041984580TRLO0

24/09/2025

16:04:14

422

217.00

TRQX

00041984583TRLO0

24/09/2025

16:04:14

67

217.00

TRQX

00041984584TRLO0

24/09/2025

16:02:22

424

217.20

TRQX

00041984535TRLO0

24/09/2025

16:02:22

54

217.20

XLON

00041984534TRLO0

24/09/2025

16:02:22

431

217.20

XLON

00041984533TRLO0

24/09/2025

16:00:30

352

217.00

XLON

00041984463TRLO0

24/09/2025

16:00:28

1429

217.20

BATE

00041984461TRLO0

24/09/2025

16:00:28

1309

217.20

BATE

00041984462TRLO0

24/09/2025

16:00:28

1624

217.20

BATE

00041984459TRLO0

24/09/2025

16:00:28

605

217.20

BATE

00041984457TRLO0

24/09/2025

16:00:28

1668

217.20

BATE

00041984458TRLO0

24/09/2025

15:59:28

551

217.20

XLON

00041984417TRLO0

24/09/2025

15:57:32

481

217.20

XLON

00041984342TRLO0

24/09/2025

15:49:57

2992

217.20

XLON

00041984101TRLO0

24/09/2025

15:31:29

650

216.80

XLON

00041983420TRLO0

24/09/2025

15:31:29

309

216.80

XLON

00041983419TRLO0

24/09/2025

15:31:29

970

216.80

BATE

00041983417TRLO0

24/09/2025

15:31:29

1261

216.80

CHIX

00041983416TRLO0

24/09/2025

15:27:01

574

216.80

XLON

00041983256TRLO0

24/09/2025

15:24:01

543

216.80

XLON

00041983167TRLO0

24/09/2025

15:24:01

1890

216.80

XLON

00041983166TRLO0

24/09/2025

15:23:42

683

217.00

XLON

00041983150TRLO0

24/09/2025

15:21:22

496

217.00

XLON

00041983065TRLO0

24/09/2025

15:16:00

1265

217.00

XLON

00041982838TRLO0

24/09/2025

15:13:33

453

216.80

XLON

00041982673TRLO0

24/09/2025

15:13:33

44

216.80

XLON

00041982672TRLO0

24/09/2025

15:13:33

101

216.80

XLON

00041982671TRLO0

24/09/2025

15:03:10

573

216.40

BATE

00041982336TRLO0

24/09/2025

15:00:55

886

216.40

XLON

00041982252TRLO0

24/09/2025

15:00:55

578

216.40

BATE

00041982251TRLO0

24/09/2025

14:54:09

424

216.80

BATE

00041982044TRLO0

24/09/2025

14:54:09

787

216.80

XLON

00041982043TRLO0

24/09/2025

14:54:09

732

216.80

BATE

00041982042TRLO0

24/09/2025

14:54:09

668

216.80

CHIX

00041982040TRLO0

24/09/2025

14:54:09

577

216.80

CHIX

00041982041TRLO0

24/09/2025

14:54:03

1193

216.80

XLON

00041982028TRLO0

24/09/2025

14:54:03

62

216.80

XLON

00041982024TRLO0

24/09/2025

14:54:03

542

216.80

TRQX

00041982025TRLO0

24/09/2025

14:54:03

1496

217.00

XLON

00041982016TRLO0

24/09/2025

14:54:03

1544

217.00

BATE

00041982014TRLO0

24/09/2025

14:51:25

122

217.00

BATE

00041981917TRLO0

24/09/2025

14:46:18

2009

217.00

XLON

00041981664TRLO0

24/09/2025

14:46:18

1924

217.00

BATE

00041981663TRLO0

24/09/2025

14:30:33

560

216.80

XLON

00041980816TRLO0

24/09/2025

14:28:42

658

217.00

XLON

00041980611TRLO0

24/09/2025

14:28:42

948

217.00

BATE

00041980610TRLO0

24/09/2025

14:25:29

523

217.00

BATE

00041980431TRLO0

24/09/2025

14:25:10

646

217.00

XLON

00041980403TRLO0

24/09/2025

14:23:45

322

217.00

XLON

00041980331TRLO0

24/09/2025

14:23:34

1202

217.20

XLON

00041980328TRLO0

24/09/2025

14:21:15

1392

217.20

XLON

00041980210TRLO0

24/09/2025

14:21:15

980

217.20

BATE

00041980211TRLO0

24/09/2025

14:21:15

690

217.20

CHIX

00041980209TRLO0

24/09/2025

14:21:15

359

217.20

TRQX

00041980212TRLO0

24/09/2025

14:20:02

400

217.40

BATE

00041980163TRLO0

24/09/2025

14:07:09

1662

217.00

XLON

00041979807TRLO0

24/09/2025

14:07:09

860

217.00

BATE

00041979806TRLO0

24/09/2025

13:48:53

760

217.00

BATE

00041979164TRLO0

24/09/2025

13:48:53

767

217.00

XLON

00041979163TRLO0

24/09/2025

13:46:55

653

217.00

XLON

00041979061TRLO0

24/09/2025

13:45:15

657

217.20

XLON

00041979020TRLO0

24/09/2025

13:45:15

673

217.20

BATE

00041979019TRLO0

24/09/2025

13:45:15

1296

217.20

CHIX

00041979018TRLO0

24/09/2025

13:45:15

545

217.20

TRQX

00041979021TRLO0

24/09/2025

13:45:04

939

217.40

XLON

00041979009TRLO0

24/09/2025

13:45:04

15

217.40

BATE

00041979008TRLO0

24/09/2025

13:41:48

664

217.40

XLON

00041978941TRLO0

24/09/2025

13:34:13

689

217.20

BATE

00041978830TRLO0

24/09/2025

13:34:13

821

217.20

BATE

00041978829TRLO0

24/09/2025

13:34:01

388

217.00

XLON

00041978816TRLO0

24/09/2025

13:22:12

523

217.00

BATE

00041978490TRLO0

24/09/2025

13:22:11

1143

216.80

XLON

00041978480TRLO0

24/09/2025

13:18:21

547

217.00

BATE

00041978394TRLO0

24/09/2025

13:14:01

1681

216.80

XLON

00041978281TRLO0

24/09/2025

12:46:54

426

216.20

XLON

00041977641TRLO0

24/09/2025

12:46:47

702

216.20

XLON

00041977638TRLO0

24/09/2025

12:46:47

1098

216.40

XLON

00041977637TRLO0

24/09/2025

12:46:47

852

216.40

BATE

00041977635TRLO0

24/09/2025

12:46:47

542

216.20

BATE

00041977636TRLO0

24/09/2025

12:33:41

2631

216.60

BATE

00041977160TRLO0

24/09/2025

12:33:41

3932

216.60

XLON

00041977158TRLO0

24/09/2025

12:33:41

626

216.40

BATE

00041977154TRLO0

24/09/2025

12:33:41

1098

216.40

CHIX

00041977155TRLO0

24/09/2025

12:33:41

597

216.40

XLON

00041977157TRLO0

24/09/2025

12:33:41

545

216.40

TRQX

00041977156TRLO0

24/09/2025

11:53:56

451

216.40

XLON

00041975668TRLO0

24/09/2025

11:32:07

657

216.60

XLON

00041975095TRLO0

24/09/2025

11:32:07

577

216.60

BATE

00041975094TRLO0

24/09/2025

11:32:07

913

216.60

XLON

00041975093TRLO0

24/09/2025

11:32:07

715

216.60

BATE

00041975092TRLO0

24/09/2025

11:31:42

472

217.00

XLON

00041975086TRLO0

24/09/2025

11:18:04

632

216.60

XLON

00041974653TRLO0

24/09/2025

11:18:04

744

216.60

CHIX

00041974652TRLO0

24/09/2025

11:13:27

542

216.60

XLON

00041974501TRLO0

24/09/2025

11:13:27

333

216.60

TRQX

00041974500TRLO0

24/09/2025

11:13:27

626

216.60

BATE

00041974499TRLO0

24/09/2025

11:06:48

23

216.40

XLON

00041974279TRLO0

24/09/2025

11:03:40

517

216.60

XLON

00041974193TRLO0

24/09/2025

11:03:35

867

216.60

XLON

00041974191TRLO0

24/09/2025

11:03:35

795

216.60

BATE

00041974189TRLO0

24/09/2025

11:00:46

572

216.80

XLON

00041974069TRLO0

24/09/2025

11:00:46

729

216.80

BATE

00041974068TRLO0

24/09/2025

10:58:50

376

217.00

BATE

00041974015TRLO0

24/09/2025

10:49:26

1450

216.80

XLON

00041973781TRLO0

24/09/2025

10:49:13

627

216.40

XLON

00041973770TRLO0

24/09/2025

10:41:26

394

216.20

BATE

00041973589TRLO0

24/09/2025

10:41:26

1116

216.20

BATE

00041973590TRLO0

24/09/2025

10:32:08

396

215.80

TRQX

00041973360TRLO0

24/09/2025

10:32:08

822

215.80

CHIX

00041973359TRLO0

24/09/2025

10:29:50

404

215.60

BATE

00041973318TRLO0

24/09/2025

10:27:25

814

215.40

XLON

00041973264TRLO0

24/09/2025

10:25:58

416

215.60

XLON

00041973231TRLO0

24/09/2025

10:14:49

61

215.80

BATE

00041972772TRLO0

24/09/2025

10:14:49

1158

215.80

BATE

00041972773TRLO0

24/09/2025

10:14:49

1604

215.60

XLON

00041972771TRLO0

24/09/2025

09:56:37

650

215.00

XLON

00041972250TRLO0

24/09/2025

09:47:21

391

215.00

BATE

00041972006TRLO0

24/09/2025

09:46:28

559

215.00

XLON

00041971986TRLO0

24/09/2025

09:42:34

588

215.20

XLON

00041971848TRLO0

24/09/2025

09:42:34

374

215.20

TRQX

00041971849TRLO0

24/09/2025

09:42:34

560

215.20

BATE

00041971847TRLO0

24/09/2025

09:42:34

1082

215.20

CHIX

00041971846TRLO0

24/09/2025

09:41:25

658

215.40

XLON

00041971816TRLO0

24/09/2025

09:40:47

1896

215.20

BATE

00041971779TRLO0

24/09/2025

09:40:47

2494

215.20

XLON

00041971778TRLO0

24/09/2025

09:19:16

393

215.20

XLON

00041971239TRLO0

24/09/2025

09:07:54

558

214.80

BATE

00041971010TRLO0

24/09/2025

09:04:46

370

215.20

XLON

00041970948TRLO0

24/09/2025

09:02:01

778

215.00

XLON

00041970848TRLO0

24/09/2025

09:02:01

395

215.00

BATE

00041970847TRLO0

24/09/2025

08:56:49

631

215.40

XLON

00041970744TRLO0

24/09/2025

08:56:49

440

215.40

BATE

00041970743TRLO0

24/09/2025

08:56:15

816

215.60

XLON

00041970728TRLO0

24/09/2025

08:56:15

630

215.60

BATE

00041970727TRLO0

24/09/2025

08:56:11

585

215.80

XLON

00041970718TRLO0

24/09/2025

08:56:11

665

215.80

BATE

00041970717TRLO0

24/09/2025

08:56:11

274

215.80

TRQX

00041970719TRLO0

24/09/2025

08:56:11

676

216.20

XLON

00041970716TRLO0

24/09/2025

08:56:11

953

216.20

XLON

00041970715TRLO0

24/09/2025

08:45:02

298

215.80

XLON

00041970454TRLO0

24/09/2025

08:45:02

176

215.80

XLON

00041970453TRLO0

24/09/2025

08:45:02

740

215.80

BATE

00041970452TRLO0

24/09/2025

08:45:02

880

215.80

CHIX

00041970451TRLO0

24/09/2025

08:25:15

556

216.00

BATE

00041969993TRLO0

24/09/2025

08:25:15

295

216.00

TRQX

00041969994TRLO0

24/09/2025

08:22:24

499

216.20

XLON

00041969964TRLO0

24/09/2025

08:19:11

589

216.40

BATE

00041969891TRLO0

24/09/2025

08:19:11

368

216.20

XLON

00041969893TRLO0

24/09/2025

08:19:11

528

216.40

XLON

00041969892TRLO0

24/09/2025

08:12:45

795

216.60

XLON

00041969765TRLO0

24/09/2025

08:12:45

750

216.60

BATE

00041969764TRLO0

24/09/2025

08:07:46

368

217.20

XLON

00041969631TRLO0

24/09/2025

08:06:48

634

217.40

XLON

00041969608TRLO0

24/09/2025

08:06:48

547

217.40

BATE

00041969606TRLO0

24/09/2025

08:06:48

382

217.20

BATE

00041969607TRLO0

24/09/2025

08:06:33

1212

217.80

XLON

00041969603TRLO0

24/09/2025

08:05:50

385

217.20

TRQX

00041969598TRLO0

24/09/2025

08:05:50

474

217.20

XLON

00041969597TRLO0

24/09/2025

08:05:50

771

217.20

BATE

00041969595TRLO0

24/09/2025

08:05:50

1098

217.20

CHIX

00041969596TRLO0


© 2025 PR Newswire
