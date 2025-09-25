FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, September 25
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.
Date of Purchase
24 September 2025
Number of ordinary shares purchased
134,211
Weighted average price paid (p)
216.63
Highest price paid (p)
217.80
Lowest price paid (p)
214.80
Following the above purchase, FirstGroup holds 187,312,563 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 563,382,452.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 24 September 2025 is 563,382,452. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
companysecretariat@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Panmure Liberum Limited
Intermediary Code: PMURGB3L
Timezone: BST
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Platform
Daily weighted average price of shares acquired (GBp)
Daily total volume (in number of shares)
XLON
216.62
70,875
BATE
216.64
46,547
CHIX
216.58
11,487
TRQX
216.62
5,302
Individual Transactions
24/09/2025
16:19:30
477
217.20
BATE
00041985284TRLO0
24/09/2025
16:19:30
1
217.20
BATE
00041985283TRLO0
24/09/2025
16:19:30
239
217.20
BATE
00041985282TRLO0
24/09/2025
16:17:49
2932
217.20
XLON
00041985163TRLO0
24/09/2025
16:17:25
510
217.20
BATE
00041985143TRLO0
24/09/2025
16:16:40
421
217.20
BATE
00041985123TRLO0
24/09/2025
16:04:18
489
217.00
BATE
00041984593TRLO0
24/09/2025
16:04:18
144
217.00
BATE
00041984594TRLO0
24/09/2025
16:04:18
8
217.00
CHIX
00041984595TRLO0
24/09/2025
16:04:18
341
217.00
TRQX
00041984596TRLO0
24/09/2025
16:04:18
730
217.00
XLON
00041984592TRLO0
24/09/2025
16:04:14
2762
217.00
XLON
00041984582TRLO0
24/09/2025
16:04:14
1553
217.00
BATE
00041984581TRLO0
24/09/2025
16:04:14
1263
217.00
CHIX
00041984580TRLO0
24/09/2025
16:04:14
422
217.00
TRQX
00041984583TRLO0
24/09/2025
16:04:14
67
217.00
TRQX
00041984584TRLO0
24/09/2025
16:02:22
424
217.20
TRQX
00041984535TRLO0
24/09/2025
16:02:22
54
217.20
XLON
00041984534TRLO0
24/09/2025
16:02:22
431
217.20
XLON
00041984533TRLO0
24/09/2025
16:00:30
352
217.00
XLON
00041984463TRLO0
24/09/2025
16:00:28
1429
217.20
BATE
00041984461TRLO0
24/09/2025
16:00:28
1309
217.20
BATE
00041984462TRLO0
24/09/2025
16:00:28
1624
217.20
BATE
00041984459TRLO0
24/09/2025
16:00:28
605
217.20
BATE
00041984457TRLO0
24/09/2025
16:00:28
1668
217.20
BATE
00041984458TRLO0
24/09/2025
15:59:28
551
217.20
XLON
00041984417TRLO0
24/09/2025
15:57:32
481
217.20
XLON
00041984342TRLO0
24/09/2025
15:49:57
2992
217.20
XLON
00041984101TRLO0
24/09/2025
15:31:29
650
216.80
XLON
00041983420TRLO0
24/09/2025
15:31:29
309
216.80
XLON
00041983419TRLO0
24/09/2025
15:31:29
970
216.80
BATE
00041983417TRLO0
24/09/2025
15:31:29
1261
216.80
CHIX
00041983416TRLO0
24/09/2025
15:27:01
574
216.80
XLON
00041983256TRLO0
24/09/2025
15:24:01
543
216.80
XLON
00041983167TRLO0
24/09/2025
15:24:01
1890
216.80
XLON
00041983166TRLO0
24/09/2025
15:23:42
683
217.00
XLON
00041983150TRLO0
24/09/2025
15:21:22
496
217.00
XLON
00041983065TRLO0
24/09/2025
15:16:00
1265
217.00
XLON
00041982838TRLO0
24/09/2025
15:13:33
453
216.80
XLON
00041982673TRLO0
24/09/2025
15:13:33
44
216.80
XLON
00041982672TRLO0
24/09/2025
15:13:33
101
216.80
XLON
00041982671TRLO0
24/09/2025
15:03:10
573
216.40
BATE
00041982336TRLO0
24/09/2025
15:00:55
886
216.40
XLON
00041982252TRLO0
24/09/2025
15:00:55
578
216.40
BATE
00041982251TRLO0
24/09/2025
14:54:09
424
216.80
BATE
00041982044TRLO0
24/09/2025
14:54:09
787
216.80
XLON
00041982043TRLO0
24/09/2025
14:54:09
732
216.80
BATE
00041982042TRLO0
24/09/2025
14:54:09
668
216.80
CHIX
00041982040TRLO0
24/09/2025
14:54:09
577
216.80
CHIX
00041982041TRLO0
24/09/2025
14:54:03
1193
216.80
XLON
00041982028TRLO0
24/09/2025
14:54:03
62
216.80
XLON
00041982024TRLO0
24/09/2025
14:54:03
542
216.80
TRQX
00041982025TRLO0
24/09/2025
14:54:03
1496
217.00
XLON
00041982016TRLO0
24/09/2025
14:54:03
1544
217.00
BATE
00041982014TRLO0
24/09/2025
14:51:25
122
217.00
BATE
00041981917TRLO0
24/09/2025
14:46:18
2009
217.00
XLON
00041981664TRLO0
24/09/2025
14:46:18
1924
217.00
BATE
00041981663TRLO0
24/09/2025
14:30:33
560
216.80
XLON
00041980816TRLO0
24/09/2025
14:28:42
658
217.00
XLON
00041980611TRLO0
24/09/2025
14:28:42
948
217.00
BATE
00041980610TRLO0
24/09/2025
14:25:29
523
217.00
BATE
00041980431TRLO0
24/09/2025
14:25:10
646
217.00
XLON
00041980403TRLO0
24/09/2025
14:23:45
322
217.00
XLON
00041980331TRLO0
24/09/2025
14:23:34
1202
217.20
XLON
00041980328TRLO0
24/09/2025
14:21:15
1392
217.20
XLON
00041980210TRLO0
24/09/2025
14:21:15
980
217.20
BATE
00041980211TRLO0
24/09/2025
14:21:15
690
217.20
CHIX
00041980209TRLO0
24/09/2025
14:21:15
359
217.20
TRQX
00041980212TRLO0
24/09/2025
14:20:02
400
217.40
BATE
00041980163TRLO0
24/09/2025
14:07:09
1662
217.00
XLON
00041979807TRLO0
24/09/2025
14:07:09
860
217.00
BATE
00041979806TRLO0
24/09/2025
13:48:53
760
217.00
BATE
00041979164TRLO0
24/09/2025
13:48:53
767
217.00
XLON
00041979163TRLO0
24/09/2025
13:46:55
653
217.00
XLON
00041979061TRLO0
24/09/2025
13:45:15
657
217.20
XLON
00041979020TRLO0
24/09/2025
13:45:15
673
217.20
BATE
00041979019TRLO0
24/09/2025
13:45:15
1296
217.20
CHIX
00041979018TRLO0
24/09/2025
13:45:15
545
217.20
TRQX
00041979021TRLO0
24/09/2025
13:45:04
939
217.40
XLON
00041979009TRLO0
24/09/2025
13:45:04
15
217.40
BATE
00041979008TRLO0
24/09/2025
13:41:48
664
217.40
XLON
00041978941TRLO0
24/09/2025
13:34:13
689
217.20
BATE
00041978830TRLO0
24/09/2025
13:34:13
821
217.20
BATE
00041978829TRLO0
24/09/2025
13:34:01
388
217.00
XLON
00041978816TRLO0
24/09/2025
13:22:12
523
217.00
BATE
00041978490TRLO0
24/09/2025
13:22:11
1143
216.80
XLON
00041978480TRLO0
24/09/2025
13:18:21
547
217.00
BATE
00041978394TRLO0
24/09/2025
13:14:01
1681
216.80
XLON
00041978281TRLO0
24/09/2025
12:46:54
426
216.20
XLON
00041977641TRLO0
24/09/2025
12:46:47
702
216.20
XLON
00041977638TRLO0
24/09/2025
12:46:47
1098
216.40
XLON
00041977637TRLO0
24/09/2025
12:46:47
852
216.40
BATE
00041977635TRLO0
24/09/2025
12:46:47
542
216.20
BATE
00041977636TRLO0
24/09/2025
12:33:41
2631
216.60
BATE
00041977160TRLO0
24/09/2025
12:33:41
3932
216.60
XLON
00041977158TRLO0
24/09/2025
12:33:41
626
216.40
BATE
00041977154TRLO0
24/09/2025
12:33:41
1098
216.40
CHIX
00041977155TRLO0
24/09/2025
12:33:41
597
216.40
XLON
00041977157TRLO0
24/09/2025
12:33:41
545
216.40
TRQX
00041977156TRLO0
24/09/2025
11:53:56
451
216.40
XLON
00041975668TRLO0
24/09/2025
11:32:07
657
216.60
XLON
00041975095TRLO0
24/09/2025
11:32:07
577
216.60
BATE
00041975094TRLO0
24/09/2025
11:32:07
913
216.60
XLON
00041975093TRLO0
24/09/2025
11:32:07
715
216.60
BATE
00041975092TRLO0
24/09/2025
11:31:42
472
217.00
XLON
00041975086TRLO0
24/09/2025
11:18:04
632
216.60
XLON
00041974653TRLO0
24/09/2025
11:18:04
744
216.60
CHIX
00041974652TRLO0
24/09/2025
11:13:27
542
216.60
XLON
00041974501TRLO0
24/09/2025
11:13:27
333
216.60
TRQX
00041974500TRLO0
24/09/2025
11:13:27
626
216.60
BATE
00041974499TRLO0
24/09/2025
11:06:48
23
216.40
XLON
00041974279TRLO0
24/09/2025
11:03:40
517
216.60
XLON
00041974193TRLO0
24/09/2025
11:03:35
867
216.60
XLON
00041974191TRLO0
24/09/2025
11:03:35
795
216.60
BATE
00041974189TRLO0
24/09/2025
11:00:46
572
216.80
XLON
00041974069TRLO0
24/09/2025
11:00:46
729
216.80
BATE
00041974068TRLO0
24/09/2025
10:58:50
376
217.00
BATE
00041974015TRLO0
24/09/2025
10:49:26
1450
216.80
XLON
00041973781TRLO0
24/09/2025
10:49:13
627
216.40
XLON
00041973770TRLO0
24/09/2025
10:41:26
394
216.20
BATE
00041973589TRLO0
24/09/2025
10:41:26
1116
216.20
BATE
00041973590TRLO0
24/09/2025
10:32:08
396
215.80
TRQX
00041973360TRLO0
24/09/2025
10:32:08
822
215.80
CHIX
00041973359TRLO0
24/09/2025
10:29:50
404
215.60
BATE
00041973318TRLO0
24/09/2025
10:27:25
814
215.40
XLON
00041973264TRLO0
24/09/2025
10:25:58
416
215.60
XLON
00041973231TRLO0
24/09/2025
10:14:49
61
215.80
BATE
00041972772TRLO0
24/09/2025
10:14:49
1158
215.80
BATE
00041972773TRLO0
24/09/2025
10:14:49
1604
215.60
XLON
00041972771TRLO0
24/09/2025
09:56:37
650
215.00
XLON
00041972250TRLO0
24/09/2025
09:47:21
391
215.00
BATE
00041972006TRLO0
24/09/2025
09:46:28
559
215.00
XLON
00041971986TRLO0
24/09/2025
09:42:34
588
215.20
XLON
00041971848TRLO0
24/09/2025
09:42:34
374
215.20
TRQX
00041971849TRLO0
24/09/2025
09:42:34
560
215.20
BATE
00041971847TRLO0
24/09/2025
09:42:34
1082
215.20
CHIX
00041971846TRLO0
24/09/2025
09:41:25
658
215.40
XLON
00041971816TRLO0
24/09/2025
09:40:47
1896
215.20
BATE
00041971779TRLO0
24/09/2025
09:40:47
2494
215.20
XLON
00041971778TRLO0
24/09/2025
09:19:16
393
215.20
XLON
00041971239TRLO0
24/09/2025
09:07:54
558
214.80
BATE
00041971010TRLO0
24/09/2025
09:04:46
370
215.20
XLON
00041970948TRLO0
24/09/2025
09:02:01
778
215.00
XLON
00041970848TRLO0
24/09/2025
09:02:01
395
215.00
BATE
00041970847TRLO0
24/09/2025
08:56:49
631
215.40
XLON
00041970744TRLO0
24/09/2025
08:56:49
440
215.40
BATE
00041970743TRLO0
24/09/2025
08:56:15
816
215.60
XLON
00041970728TRLO0
24/09/2025
08:56:15
630
215.60
BATE
00041970727TRLO0
24/09/2025
08:56:11
585
215.80
XLON
00041970718TRLO0
24/09/2025
08:56:11
665
215.80
BATE
00041970717TRLO0
24/09/2025
08:56:11
274
215.80
TRQX
00041970719TRLO0
24/09/2025
08:56:11
676
216.20
XLON
00041970716TRLO0
24/09/2025
08:56:11
953
216.20
XLON
00041970715TRLO0
24/09/2025
08:45:02
298
215.80
XLON
00041970454TRLO0
24/09/2025
08:45:02
176
215.80
XLON
00041970453TRLO0
24/09/2025
08:45:02
740
215.80
BATE
00041970452TRLO0
24/09/2025
08:45:02
880
215.80
CHIX
00041970451TRLO0
24/09/2025
08:25:15
556
216.00
BATE
00041969993TRLO0
24/09/2025
08:25:15
295
216.00
TRQX
00041969994TRLO0
24/09/2025
08:22:24
499
216.20
XLON
00041969964TRLO0
24/09/2025
08:19:11
589
216.40
BATE
00041969891TRLO0
24/09/2025
08:19:11
368
216.20
XLON
00041969893TRLO0
24/09/2025
08:19:11
528
216.40
XLON
00041969892TRLO0
24/09/2025
08:12:45
795
216.60
XLON
00041969765TRLO0
24/09/2025
08:12:45
750
216.60
BATE
00041969764TRLO0
24/09/2025
08:07:46
368
217.20
XLON
00041969631TRLO0
24/09/2025
08:06:48
634
217.40
XLON
00041969608TRLO0
24/09/2025
08:06:48
547
217.40
BATE
00041969606TRLO0
24/09/2025
08:06:48
382
217.20
BATE
00041969607TRLO0
24/09/2025
08:06:33
1212
217.80
XLON
00041969603TRLO0
24/09/2025
08:05:50
385
217.20
TRQX
00041969598TRLO0
24/09/2025
08:05:50
474
217.20
XLON
00041969597TRLO0
24/09/2025
08:05:50
771
217.20
BATE
00041969595TRLO0
24/09/2025
08:05:50
1098
217.20
CHIX
00041969596TRLO0