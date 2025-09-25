© Foto: UnsplashDas niederländische Unternehmen UniQure meldet bahnbrechende Ergebnisse. Die Aktie des Biotech-Unternehmens explodiert!UniQure gab am Mittwoch bekannt, dass seine experimentelle Gentherapie für die Huntington-Krankheit in einer Studie im frühen bis mittleren Stadium das Fortschreiten der Erkrankung um 75 Prozent verlangsamt hat. Die Huntington-Krankheit gilt bis jetzt als unheilbar, dementsprechend explodiert die Aktie um unglaubliche 286 Prozent! Auch im frühen Handel am Freitg bewegen sich die Anteilsscheine von UniQure mit über 2 Prozent im Plus. Die Huntington-Krankheit ist eine seltene, erblich bedingte Gehirnerkrankung, die unaufhaltsam fortschreitet und typischerweise 10 bis 30 Jahre …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE