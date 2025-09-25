Die Aktie von Xiaomi legt im heimischen Handel knapp fünf Prozent zu und befindet sich damit wieder auf dem besten Weg in Richtung Allzeithoch. Auslöser für die Bewegung waren die jüngsten News zur Expansion der EV-Sparte nach Europa, zudem wird der Konzern später am Tag sein neues Flaggschiff-Smartphone Xiaomi 17 vorstellen.Xiaomi treibt seine EV-Expansion nach Europa voran. Ab 2027 will man dort seine E-Fahrzeuge anbieten und bereitet derzeit Showrooms vor. Vizepräsident Xu Fei erklärte gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär