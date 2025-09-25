Die KWS SAAT SE & Co. KGaA hat ihre Bilanz für das Geschäftsjahr 2024/2025 vorgelegt. Trotz schwieriger Agrarmärkte erfüllt der Saatgut-Spezialist seine Ziele und kündigt eine Dividendenerhöhung an. Anleger sehen den Nebenwert aus dem SDAX auf Kurs für profitables Wachstum. Der Umsatz blieb mit 1,68 Mrd. € stabil, organisch ergab sich ein Plus von 1 %. Besonders erfreulich: Die EBITDA-Marge lag mit 20,9 % weiterhin auf einem hohen Niveau. Unterm Strich erzielte KWS ein Ergebnis je Aktie von 4,24 € (Vorjahr: 5,58 €). Der freie Cashflow sprang kräftig auf 123,2 Mio. €, während die Nettoverschuldung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
