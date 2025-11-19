KWS' Kapitalmarkttag in Einbeck diese Woche bot einen ansprechenden und vertieften Einblick in die operativen Stärken, strategischen Prioritäten und die Führungsrolle im Bereich Forschung und Entwicklung des Unternehmens. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, das Geschäft vor Ort durch eine Besichtigung der Zuckerrüben- und F&E-Abteilungen kennenzulernen, was die Zuchtkompetenz und die Innovationskultur im Bereich gentechnikfreier Produkte hervorhob. Nach der Veräußerung seiner Maisgeschäftseinheiten in Nord- und Südamerika kann sich KWS nun voll und ganz auf das vielversprechende Gemüse-Segment konzentrieren und in den kommenden Jahren sein hochwertiges Saatgutportfolio nutzen, um der steigenden globalen Nachfrage gerecht zu werden. Der CMD bestärkte unser Vertrauen in den Investmentcase von KWS und unterstrich dessen starke Marktposition, robuste F&E-Fähigkeiten und widerstandsfähiges Geschäftsmodell. Daher bestätigen wir unsere "Kaufen"-Einschätzung mit einem Kursziel von 83,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kws-saat-se-co-kgaa





© 2025 mwb research