Anzeige / Werbung

Nachdem die Bohrgenehmigung jetzt vorliegt, verschwendet Formation keine Zeit!

Formation Metals Inc. (CSE FOMO / WKN A3D492) hat auf seinem Goldprojekt N2-(25 km südlich von Matagami, Québec) ein vollständig finanziertes Bohrprogramm über 10.000 m aufgenommen. Damit folgt der langerwartete Bohrbeginn unmittelbar auf die Erteilung der behördlichen Genehmigung!

N2 beherbergt eine globale historische Ressource von ~870.000 Unzen Gold - aus 18 Mio. Tonnen mit 1,5 g/t Gold (~809.000 Unzen) in den Zonen A, East, RJ-East und Central sowie 243.000 Tonnen mit 7,82 g/t Gold (~61.000 Unzen) in der Zone RJ. Formation steht finanziell gut da, um diese Arbeiten durchzuführen, verfügt man doch über ~5,0 Mio. CAD Betriebskapital und ist schuldenfrei. Einschließlich zu erwartender Steuergutschriften der Provinz Québec liegt das Explorationsbudget 2025-2026 insgesamt bei ~5,7 Mio. CAD

Jetzt mehr erfahren:

Perfektes Timing: Formation Metals' erste Goldbohrungen jetzt angelaufen



Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA34638F1053