Exploration im Abitibi-Gürtel: Aktie vor Neubewertung? Mit Hochdruck zum nächsten Gold-Player im Herzen von Québec

Bohrkampagne vor dem Start: Mit gesicherter Finanzierung und konsequenter Explorationsstrategie steht das Unternehmen unmittelbar vor entscheidenden Meilensteinen, die den Marktwert nachhaltig steigern könnten

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt spannende Neuigkeiten aus der Welt der Rohstoffe! Formation Metals (WKN: A3D492 | ISIN: CA34638F1053) hat die ersten Ergebnisse seines massiven Bohrprogramms auf dem Vorzeige-Goldprojekt N2 in Quebec veröffentlicht - und die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

Goldfunde, die aufhorchen lassen

Die aktuellen Bohrungen haben außergewöhnliche Ergebnisse geliefert, die die Erwartungen des Unternehmens sogar übertroffen haben. Besonders hervorzuheben sind:

Bohrloch N2-25-012: Beeindruckende 1,75 g/t Gold über 30,4 Meter , inklusive eines hochgradigen Abschnitts von 3,51 g/t Gold über 10,5 Meter . Ein winziger Teilabschnitt lieferte sogar Spitzenwerte von 19,2 g/t Gold .

Beeindruckende , inklusive eines hochgradigen Abschnitts von . Ein winziger Teilabschnitt lieferte sogar Spitzenwerte von . Bohrloch N2-25-005: Hier wurden 0,91 g/t Gold über 42,3 Meter direkt unter der Oberfläche (ab 14 Metern Tiefe) gefunden.

Hole ID Au (g/t) From To Length (m) Metal Index N2-25-005 0.91 14.0 56.26 42.3 38.46 Including 2.04 14.0 22.07 8.07 and 1.31 34.59 45.97 11.38 N2-25-011 0.69 291.0 298.5 7.5 5.18 Including 1.78 293.12 297.25 4.13 N2-25-012 1.75 64.12 94.54 30.4 53.24 Including 2.02 65.15 70.1 4.95 and 3.51 83.03 93.55 10.52 and 9.19 86.95 90.5 3.55 and 19.2 89.99 90.5 0.51 2.07 142.5 147 4.5 9.32 Including 3.32 145.5 147 1.5 N2-25-013 4.16 144.9 145.4 0.5 2.08

Anmerkung 1: Die oben genannten Schnittpunkte sind nicht notwendigerweise repräsentativ für die tatsächliche Breite der Mineralisierung. Die lokale Auslegung zeigt, dass die wahre Breite der mineralisierten Linse im Allgemeinen 85% bis 95% der Kernlänge entspricht.

Hinweis 2: Intervalle werden in der Regel zusammengesetzt, beginnend mit einer Cut-off-Steigung von 0,2 g/t Au für die "inklusiven" Intervalle.

Diese Ergebnisse bestätigen nicht nur die historischen Daten, sondern zeigen eine kontinuierliche Gold-Mineralisierung nahe der Oberfläche. Das ist entscheidend, da es das technische Risiko senkt und das Potenzial für einen kosteneffizienten Tagebau (Open Pit) massiv untermauert.

Abbildung 1 - Bohrlochstandorte 2025, Phase 1

Die Highlights auf einen Blick:

Historische Basis: Das Projekt N2 beherbergt bereits eine historische Ressource von ca. 871.000 Unzen Gold .

Das Projekt N2 beherbergt bereits eine historische Ressource von ca. . Voll finanziert: Mit einem Betriebskapital von etwa 12,1 Mio. CAD und null Schulden ist Formation Metals bestens aufgestellt, um das ehrgeizige 30.000-Meter-Bohrprogramm ohne finanzielle Engpässe durchzuziehen.

Mit einem Betriebskapital von etwa und ist Formation Metals bestens aufgestellt, um das ehrgeizige 30.000-Meter-Bohrprogramm ohne finanzielle Engpässe durchzuziehen. Wachstum im Fokus: Zwei Bohrgeräte sind derzeit im Einsatz, um das Ziel einer ersten modernen Ressourcenschätzung bis zum 3. Quartal 2026 zu erreichen.

Gigantisches Wachstumspotenzial auf über 15 Kilometern

Das Ausmaß der bisher unentdeckten Schätze auf N2 ist beeindruckend. In der "A"-Zone sind über 3,1 km der Streichlänge noch offen, da historisch erst etwa 35% bebohrt wurden. Die "RJ"-Zone ist auf einer Länge von über 4,75 km sogar noch völlig ungetestet. Insgesamt vermutet das Unternehmen ein Explorationspotenzial auf über 15 Kilometern Streichlänge. Da alle Zonen sowohl in der Tiefe als auch seitlich offen sind, bleibt ein beträchtliches vertikales und horizontales Aufwärtspotenzial in einem bereits bewährten Goldrevier.

Ideale Bedingungen für einen hocheffizienten Tagebau

Jüngste Bohrungen haben massive, kontinuierliche Mineralisierungszonen von 100 bis über 200 Metern Dicke bestätigt, die unmittelbar nahe der Oberfläche beginnen. Diese Gegebenheiten sind ideal für ein Tagebau-Szenario:

Hoher Durchsatz bei großen Tonnagen.

bei großen Tonnagen. Niedrige Abraumverhältnisse , was die Betriebskosten drastisch senkt.

, was die Betriebskosten drastisch senkt. Hervorragende Wirtschaftlichkeit, die durch die aktuell hohen Goldpreise zusätzlich beflügelt wird.

Erstklassige Lage im "Land der Giganten"

N2 liegt im berühmten Casa-Berardi-Trend in Quebec, einer Region, die historisch bereits über 200 Millionen Unzen Gold produziert hat. Das Projekt teilt sich die Geologie mit Multimillionen-Unzen-Lagerstätten wie Casa Berardi (>2 Mio. Unzen Produktion) und Douay (>3 Mio. Unzen Ressourcen). Während benachbarte Minen oft auf teuren Untertagebau angewiesen sind, versprechen die breiten, flachen Zonen von N2 eine überlegene Rentabilität.

Infrastruktur, die Kosten spart

Ein entscheidender Vorteil für Investoren ist die bereits vorhandene, erstklassige Infrastruktur:

Ganzjähriger Zugang über Provinzstraßen und Forstwege.

über Provinzstraßen und Forstwege. Direkte Nähe zu qualifizierten Fachkräften, Stromnetzen und Bergbaudienstleistern.

zu qualifizierten Fachkräften, Stromnetzen und Bergbaudienstleistern. Kein eigener Mühlenbau nötig: Die Region bietet hervorragende Möglichkeiten für "Toll Milling". Der Zugang zu bestehenden Verarbeitungsanlagen in der Abitibi-Region ermöglicht eine extrem kosteneffiziente Entwicklung des Projekts.

Mit zahlreichen noch ungebohrten geophysikalischen Zielen und einem voll finanzierten Bohrprogramm im Rücken ist Formation Metals bereit, das volle Potenzial von N2 auszuschöpfen. Nutzen Sie die Gelegenheit, diese Entwicklung auf dem Weg zur ersten modernen Ressourcenschätzung im 3. Quartal 2026 zu begleiten!

CEO Deepak Varshney betont, dass die Beständigkeit der Funde die Erwartungen übertrifft und das enorme Wachstumspotenzial der Zone unterstreicht. Für Formation Metals markieren diese Ergebnisse erst den Anfang einer spannenden Entdeckungsreise in einem der besten Bergbaugebiete der Welt.

Formation Metals zündet den Turbo: Zweites Bohrgerät - und Assays schon nächste Woche

Formation Metals (WKN: A3D492 | ISIN: CA34638F1053) setzt beim Vorzeigeprojekt N2 jetzt klar auf Tempo, Systematik und Skalierung: Das Unternehmen mobilisiert ein zweites Bohrgerät, um das voll finanzierte 30.000-Meter-Bohrprogramm spürbar zu beschleunigen. Entscheidend: Das zusätzliche Rig kommt nicht "pro forma", sondern weil die bisherigen Beobachtungen im Kern eine außergewöhnliche Kontinuität andeuten - und genau das ist im Explorationsgeschäft der Punkt, an dem aus "Story" sehr schnell "Substanz" werden kann.

Parallel liefert die Meldung den nächsten Trigger, der bei erfahrenen Rohstoffanlegern sofort aufhorchen lässt: Die ersten Assay-Ergebnisse aus den initialen Bohrlöchern werden bereits für nächste Woche erwartet. Das ist der Moment, in dem der Markt häufig anfängt, neu zu rechnen - weil aus visueller Evidenz plötzlich belastbare Zahlen werden.



Was das Unternehmen konkret vorhat: 14.000 Meter Phase 1 - mit klaren Zielen

Phase 1 umfasst 14.000 Meter und ist nicht einfach "mehr Bohren", sondern folgt einer klaren Logik:

Ressourcen-Vertrauen & Konvertierung: Lücken in der oberflächennahen Mineralisierung schließen und die Datenqualität erhöhen

Lücken in der oberflächennahen Mineralisierung schließen und die Datenqualität erhöhen Ressourcen-Wachstum: Down-Dip-Erweiterungen und Step-Outs entlang des Streichens testen - insbesondere westlich über historische Grenzen hinaus

Down-Dip-Erweiterungen und Step-Outs entlang des Streichens testen - insbesondere westlich über historische Grenzen hinaus Metallurgie: Repräsentatives Kernmaterial für Bestätigungs-/Testarbeiten sammeln (Recoveries validieren)

Der strategische Kern: Formation zielt auf ein konzeptionelles Open-Pit-Szenario und will nach Abschluss von Phase 1 eine Maiden Mineral Resource Estimate (MRE) nach NI 43-101 erstellen - geplant für Q3. Grundlage sollen nahezu 70.000 Meter historischer und aktueller Bohrdaten sein.

Das zweite Rig soll dabei helfen, Prioritätsziele in den Zonen "A" und "RJ" systematisch abzuarbeiten - über mehr als acht Kilometer Streichlänge. Das ist genau die Art von "Korridor-Denken", die bei Majors und institutionellen Investoren Aufmerksamkeit erzeugt: nicht ein einzelner Treffer, sondern ein durchgehendes, skalierbares System.

Standorte historischer Bohrlöcher; Formation geht davon aus, dass auf dem Grundstück N2 eine Streichlänge von über 15 Kilometern zu erkunden ist. Quelle: Unternehmensnews vom 29.01.2026

Dazu kommt die Kennzahl, die viele beim ersten Lesen unterschätzen - die aber in Wahrheit extrem kursrelevant sein kann:

9 von 13 Bohrlöchern trafen Zielmineralisierung innerhalb der ersten 25 Meter, und 10 Bohrlöcher lieferten jeweils >80 kumulative Meter Zielmineralisierung.

Kurz gesagt: breit + flach + wiederholbar - das ist im Goldsektor die Rezeptur, aus der ein echte Bulk-Tonnage/Open-Pit-Narrativ entsteht.

Management-Signal: "Easy Decision" - weil die Kontinuität im Kern sichtbar ist

CEO Deepak Varshney ordnet die Lage sinngemäß so ein: Das Momentum bei N2 baue sich weiter auf, man sei vom Kernmaterial ermutigt - und aufgrund der sichtbaren Kontinuität sei die Beschleunigung von Phase 1 mit einem zweiten Rig eine "einfache Entscheidung" gewesen.

Für Anleger ist genau das die Botschaft zwischen den Zeilen: Man beschleunigt nur dann, wenn die Geologie den Rückenwind liefert.

Warum das jetzt wichtig ist

Die News liefert eine selten starke Kombination aus Tempo + Daten + naher Katalysator:

Zweites Rig = höherer Newsflow und schnellere Zielabdeckung Assays nächste Woche = potenzieller Bewertungsanker statt nur visueller Story MRE-Fahrplan (Q3) = Übergang in die "Zahlen-Liga" nach NI 43-101

Genau deswegen lohnt es sich jetzt, dranzubleiben: In solchen Phasen entscheidet sich oft, wer vor der Neubewertung positioniert ist - und wer hinterher nur noch hinterherläuft.

Warum dieser Schritt alles verändert

Wer den Rohstoffsektor seit Jahren beobachtet, weiß: Es gibt einen klaren Unterschied zwischen Explorationsaktivität - und dem Moment, in dem ein Unternehmen beginnt, seine Entdeckung systematisch zu definieren. Genau an dieser Schwelle befindet sich Formation Metals jetzt.

Die Mobilisierung eines zweiten Bohrgeräts ist dabei kein isoliertes Ereignis, sondern die logische Konsequenz aus einer Serie außergewöhnlich breiter, oberflächennaher Mineralisierungszonen. Sie markiert den Übergang von der Suche zur Struktur - und bereitet den Boden für den nächsten entscheidenden Schritt: die erstmalige, unabhängige Ressourcenschätzung nach NI 43-101.

Warum diese Entwicklung für Anleger gerade jetzt besonders relevant ist, wie sich die bisherigen Bohrungen einordnen lassen - und weshalb das Projekt N2 zunehmend in eine neue Liga aufsteigt, zeigt der Blick auf die bisherigen Ergebnisse.

Die harten Fakten aus dem Programm: Breite, flache Zonen - genau das, was Open Pit liebt

Bislang wurden mehr als 15 Bohrlöcher mit insgesamt über 4.700 Metern abgeschlossen. Besonders ins Auge fallen zwei bereits kommunizierte Schlüsselintervalle (Zielmineralisierung):

N2-25-008: 208,8 Meter Zielmineralisierung ab 28,6 Metern Downhole - mit mehreren Abschnitten von >40 Metern , teils bis 70,0 Meter

Zielmineralisierung ab Downhole - mit mehreren Abschnitten von , teils bis N2-25-011: 166,8 Meter Zielmineralisierung ab 60,0 Metern Downhole - ebenfalls mit wiederholten breiten Abschnitten, teils bis 70,6 Meter

Sicherheit trifft Potenzial: Warum Québec für Goldinvestoren Gold wert ist

Denn wer heute klug diversifiziert, sucht Chancen dort, wo geologisches Potenzial auf politische Stabilität trifft. Das Land Kanada, insbesondere der legendäre Abitibi-Gürtel in Québec, gilt als die "Champions League" des Goldbergbaus. Hier positioniert sich aktuell ein Akteur mit - in unseren Augen - besonderem Potenzial: Formation Metals (WKN: A3D492, ISIN: CA34638F1053).

Diese News von heute morgen sind ein wahrer Volltreffer

Was bislang wie ein ambitioniertes Explorationsszenario wirkte, wird nun durch harte operative Fakten untermauert. Denn Formation Metals hat sein Phase-1-Bohrprogramm am N2-Projekt nach dieser News mit den ersten 13 Bohrlöchern abgeschlossen und die daraufhin ausgeweitet.

Statt der ursprünglich geplanten Meterzahl wurde Phase 1 auf rund 14.000 Meter erweitert - ein Schritt, den Explorationsunternehmen nur dann gehen, wenn die Geologie eindeutig "grünes Licht" signalisiert. Grundlage dafür sind die bereits im Feld beobachteten, außergewöhnlich mächtigen Mineralisierungszonen, die sich über mehr als 100 Meter pro Bohrloch erstrecken und teilweise bereits ab rund 23-60 Metern Tiefe beginnen

Besonders ins Auge fallen dabei Intervalle wie3

208,8 Meter Zielmineralisierung ab nur 24,7 Metern Tiefe (N2-25-008)

166,8 Meter Zielmineralisierung ab 51,9 Metern Tiefe (N2-25-011)

Quelle: Unternehmensnews vom 15. Januar 2026

Diese Dimensionen sind kein Zufallsprodukt, sondern exakt das, was Geologen sehen wollen, wenn sich ein großskaliges Open-Pit-Modell materialisiert. Die visuell beobachteten Quarz-Karbonat-Strukturen und Sulfidführungen entsprechen dabei exakt jenen Gesteinstypen, die in historischen Bohrungen bereits zu lang anhaltenden Goldintervallen geführt haben.

Das Entscheidende für Investoren: Das Risiko sinkt - das Upside steigt

Mit Abschluss der ersten 13 Bohrlöcher (3.879 Meter) und der gleichzeitigen Ausweitung von Phase 1 verschiebt sich das Chancen-Risiko-Profil von Formation Metals spürbar. Das Unternehmen agiert dabei aus einer Position der Stärke:

Vollständig finanziertes 30.000-Meter-Bohrprogramm

Rund 12,3 Mio. CAD Working Capital

Keine Schulden

Explorationsbudget 2025/26 von rund 8,1 Mio. CAD (inkl. Québec-Steuergutschriften)

Noch wichtiger: Die kommenden Assay-Ergebnisse sollen nach Abschluss der Auswertung kurzfristig veröffentlicht werden. Während der Markt bislang "nur" die Geometrie der Lagerstätte verarbeitet, könnten die chemischen Analysen den nächsten Bewertungshebel zünden - insbesondere, wenn sich die visuell identifizierten Zonen auch gehaltsseitig bestätigen.

Quelle: Unternehmensnews vom 15. Januar 2026

Vom Explorer zum System-Finder

CEO Deepak Varshney bringt es in der aktuellen Mitteilung auf den Punkt: Die beobachtete Konsistenz sei "spektakulär" - und genau diese Wiederholbarkeit über große Mächtigkeiten hinweg ist die Grundvoraussetzung für ein Multi-Millionen-Unzen-Szenario im Tagebau.

Für erfahrene Rohstoffinvestoren ist das ein klares Signal:

Formation Metals bewegt sich zunehmend weg vom klassischen "Bohr-Story-Explorer" - hin zu einem Unternehmen, das dabei ist, ein echtes Goldsystem zu definieren, während der Goldpreis gleichzeitig das wirtschaftliche Umfeld liefert, um solche Projekte in den Fokus von Majors zu rücken.

Die neue Dimension bei N2: Vom Explorationserfolg zur Millionen-Unzen-Vision



In der Welt der Rohstoffexploration gibt es einen klaren Unterschied zwischen spekulativen Bohrungen und der Entdeckung eines echten Systems. Die jüngsten Ergebnisse von Formation Metals lassen keinen Zweifel mehr offen: Solche mächtigen Abschnitte sind das Markenzeichen von Lagerstätten, die das Potenzial für einen großflächigen Tagebau im Millionen-Unzen-Bereich besitzen.



Das Unternehmen tritt nun mit einer Deutlichkeit an die Öffentlichkeit, die auf eine hohe Konfidenz in die eigenen Daten schließen lässt.



Das Management-Statement zur Lage:



"Wir hätten uns keinen besseren Start in unser erstes Bohrprogramm bei N2 wünschen können. Diese Abschnitte stellen einige der mächtigsten kontinuierlichen Mineralisierungszonen dar, die jemals auf N2 gebohrt wurden. Sie erweitern das Potenzial für eine großflächige, oberflächennahe Tagebau-Entwicklung mit mehreren Millionen Unzen erheblich."

N2-Projekt: Ein Gold-Asset in der Champions League der Geologie

Während der Goldmarkt nach Stabilität sucht, bietet Formation Metals (WKN: A3D492, ISIN: CA34638F1053) das, was Investoren als "High-Conviction-Opportunity" bezeichnen: die seltene Kombination aus erstklassiger Lage und bereits nachgewiesener Ressourcenbasis.

Das Herzstück des Unternehmens liegt im legendären Abitibi-Grünsteingürtel in Québec. Diese Region ist weltweit für ihre gigantischen Goldvorkommen und Bergbaufreundlichkeit bekannt. Mit dem Zugriff auf dieses Gebiet sichert sich Formation Metals eine Position in einer der produktivsten Goldzonen Nordamerikas. Der Abitibi-Gürtel ist nicht nur reich an Gold - er ist auch ein bewährter Nährboden für Übernahmen durch Majors. Historisch wurden hier zahlreiche Explorer zu Produzenten oder Akquisitionszielen.

Von 877.000 auf mehrere Millionen Unzen: Die Wachstumsformel unter der Leitung von CEO Deepak Varshney, einem ausgewiesenen Experten für Rohstoffexploration, verfolgt das Unternehmen eine aggressive Wachstumsstrategie. Das Fundament ist solide:

Historischer Bestand: 877.000 Unzen Gold sind bereits identifiziert.

877.000 Unzen Gold sind bereits identifiziert. Das Ziel: Durch gezielte Bohrprogramme soll dieses Vorkommen auf ein Volumen von mehreren Millionen Unzen skaliert werden.

Der Sweet Spot: Wo die größten Kursbewegungen entstehen: In der Welt der Junior-Miner entstehen die größten Kursgewinne oft in der Phase zwischen der Entdeckung und der finalen Definition einer Großressource. Formation Metals befindet sich genau an diesem "Sweet Spot".

Formation Metals hat bewiesen, wie modernes Ressourcenmanagement funktioniert. Ursprünglich mit starkem Fokus auf Nickel gestartet, hat das Unternehmen die Zeichen der Zeit erkannt und sich durch eine blitzschnelle strategische Neuausrichtung auf das Edelmetallsegment fokussiert. Diese Agilität ermöglicht es Formation Metals, direkt vom aktuellen Gold-Preistrend zu profitieren.

Strategischer Richtungswechsel: Warum Formation Metals jetzt Gold fokussiert



Der schlafende Riese erwacht: Warum N2 neu bewertet werden muss. Mit der Akquisition des N2-Goldprojekts sichert sich das Unternehmen den Zugang zum legendären Abitibi-Gürtel in Québec. Für Anleger ist dies ein entscheidendes Qualitätsmerkmal, da diese Region für ihre hohe Trefferdichte und exzellente Infrastruktur bekannt ist.



Die harten Fakten für Investoren:

Signifikante Basis: Eine historische Ressource von nahezu 900.000 Unzen Gold bildet das Fundament - es ist kein Projekt auf der "grünen Wiese", sondern ein Vorkommen mit Substanz.

Eine historische Ressource von nahezu bildet das Fundament - es ist kein Projekt auf der "grünen Wiese", sondern ein Vorkommen mit Substanz. Visionäres Management: CEO Deepak Varshney positioniert das Unternehmen als klaren Profiteur eines steigenden Goldumfelds. Mit einem Kursziel von 5.000 USD pro Unze, die wir nun am Wochenende erstmals überschritten haben, im Blick ist die gesamte Explorationsstrategie darauf ausgelegt, den Wert im Boden bei steigenden Preisen zu maximieren.

CEO Deepak Varshney positioniert das Unternehmen als klaren Profiteur eines steigenden Goldumfelds. Mit einem Kursziel von 5.000 USD pro Unze, die wir nun am Wochenende erstmals überschritten haben, im Blick ist die gesamte Explorationsstrategie darauf ausgelegt, den Wert im Boden bei steigenden Preisen zu maximieren. Early-Stage-Chance: Da das Unternehmen erst seit wenigen Monaten börsennotiert ist, bietet sich hier das klassische "Ground Floor"-Szenario: Die Chance für Investoren, sich zu positionieren, bevor die breite institutionelle Anlegerschaft den Wert entdeckt.

Quelle: Formation Metals

Das N2-Projekt: Strategische Neubewertung eines "schlafenden Riesen"



Ein historisches Erbe wird jetzt neu definiert: Das N2-Goldprojekt ist kein unbeschriebenes Blatt. In seiner Histororie haben bereits Branchenschwergewichte wie Agnico Eagle, Wallbridge und Balmoral das Potenzial der Liegenschaft erkannt und weiterentwickelt. Doch erst die aktuelle Marktdynamik, die wir in den letzten Monaten - der "Goldboom 2.0" - gesehen haben, setzt den wahren Wert dieses Assets frei.



Gold über 5.000 USD: Der Moment, in dem Projekte explodieren. Was in den 1990er-Jahren bei Goldpreisen zwischen 300 und 800 USD kaum rentabel galt, gilt heute als hochattraktives Szenario. Mit einem Goldpreis im Jahr 2026 von jenseits der 5.000-USD-Marke verschieben sich die Rentabilitätsparameter fundamental:

Absenkung der Cut-off-Grades: Während früher ein Gehalt von 0,5 g/t Gold oft die Untergrenze der Wirtschaftlichkeit markierte, erlauben heutzutage moderne Verfahren und der aktuelle Goldpreis profitables Arbeiten bereits bei 0,25 bis 0,3 g/t. Explosive Ressourcenausweitung: Diese mathematische Verschiebung bedeutet, dass ehemals "nicht wirtschaftliches" Gestein über Nacht zu wertvollem Erz werden kann. Für Formation Metals eröffnet dies möglicherweise eine völlig neue Dimension für die Ressourcenerweiterung und eine massive Neubewertung des gesamten Projekts.

Zwei Welten, eine Chance: Skalierung und High-Grade-CEO Deepak Varshney unterstreichen die Einzigartigkeit des Projekts: N2 bietet nicht nur die Chance auf eine gewaltige, flächige Mineralisierung mit enormem Skalierungspotenzial, sondern verfügt zugleich über punktuelle High-Grade-Zonen. Diese Kombination macht das Projekt zu einem der vielversprechendsten Ziele für Investoren, die auf den nächsten großen Durchbruch im bekannten Abitibi-Gürtel setzen.



Auf der einen Seite liefert N2 bereits jetzt sensationelle Bohrergebnisse mit bis zu 51 Gramm Gold pro Tonne über einen Meter - Werte, die an legendäre Lagerstätten wie West Red Lake erinnern und das Zeug haben, Schlagzeilen zu machen.

Über 200 Meter Gold: Diese Intervalle erzwingen eine Neubewertung



Kaum hat der Markt die ersten Explorationserfolge von Formation Metals (WKN: A3D492 / ISIN: CA34638F1053) wahrgenommen, liefert das Unternehmen eine neue Serie von Daten, die das Potenzial eines echten Multi-Millionen-Unzen-Projekts untermauern. Im Fokus steht dabei die Vision eines großflächigen Tagebaus (Open-Pit), der durch die jüngsten Ergebnisse in greifbare Nähe gerückt ist.



In der aktuellen Meldung aus Dezember bestätigt das Management in drei weiteren Bohrlöchern der A-Zone (N2-25-006, N2-25-009 und N2-25-011) kontinuierliche Mineralisierungszonen mit jeweils über 100 Metern Länge. Besonders beeindruckend: Die Vererzung beginnt teilweise bereits wenige Dutzend Meter unter der Oberfläche - ein entscheidender Faktorfür die spätere Wirtschaftlichkeit und die niedrigen Abbaukosten.



Ein System mit beeindruckender Kontinuität, zusammen mit den bereits veröffentlichten Spitzenwerten von 152,9 und 208,8 Metern, zeigt das neue Daten-Trio, dass es sich beim N2-Projekt nicht um isolierte Treffer handelt. Vielmehr verdichten sich die Hinweise auf ein durchgehendes, breit gelagertes Goldsystem. Diese enorme Mächtigkeit der Funde direkt ab der Oberfläche bestätigt die These einer großflächigen Lagerstätte, die perfekt für einen effizienten Tagebau geeignet wäre. Darüber würde nicht nur das Management, sondern auch die Anleger sicherlich frohlocken.

Der längste mineralisierte Abschnitt entlang der Bohrung N2-25-009.

Quelle: Unternehmensmitteilung vom 11.12.2025

Kursrelevante Bohrergebnisse: Warum diese Intervalle eine Neubewertung erzwingen könnten



Während ein Großteil des Marktes oft erst reagiert, wenn die finalen Analyseergebnisse (Assays) vorliegen, bieten die bisher präsentierten Daten für weitsichtige Anleger bereits jetzt eine klare Orientierung. Die neuesten Bohrdaten haben das Potenzial, das gesamte Bewertungsprofil von Formation Metals fundamental auf ein neues Niveau zu heben.



Die physikalischen Fakten sprechen nämlich eine deutliche Sprache:

Massive Kontinuität: Ein Abschnitt mit 208,8 Metern Mineralisierung , der bereits in einer Tiefe von nur 28,6 Metern beginnt.

Ein Abschnitt mit , der bereits in einer Tiefe von nur 28,6 Metern beginnt. Extreme Trefferdichte: Ein weiteres Intervall von 152,9 Metern ab 31,1 Metern Tiefe - das bedeutet, dass beeindruckend 67,95% der gesamten Bohrlochlänge mineralisiert sind!

Was bedeutet das für Sie als Investor? In der Exploration sind solche Mächtigkeiten (von 150 bis 200 Metern) direkt unter der Oberfläche die "Heilige Gral"-Metrik für ein Tagebauszenario. Wenn fast 70% eines Bohrlochs eine Goldmineralisierung aufweisen, spricht man nicht mehr von einer Suche, sondern von der Definition eines massiven Erzkörpers.



Für die Bewertung der Aktie ist dies ein Gamechanger: Solche Intervalle sind typisch für Projekte, die später von Major-Minenbetreibern übernommen werden. Wer den aktuellen Newsflow versteht, erkennt, dass hier die Basis für eine Ressourcen-Schätzung gelegt wird, die weit über den aktuellen Börsenwert hinausgehen könnte.

Die aktuelle Bohrkampagne von Formation Metals (WKN: A3D492 / ISIN: CA34638F1053) beeindruckt durch eine "spektakuläre Konsistenz" - ein Attribut, das in der Exploration oft den Unterschied zwischen einem Zufallsfund und einer rentablen Mine ausmacht. Für ein Bulk-Tonnage-Modell (großvolumiger Abbau) ist genau diese Wiederholbarkeit der Mineralisierung über enorme Mächtigkeiten und Streichlängen die entscheidende Voraussetzung.

Finanzielles Fundament trifft auf operative Exzellenz: Was die Investment-Story von Formation Metals besonders attraktiv macht, ist die erstklassige Ausgangslage:

Volle Kassen: Mit rund 12,3 Mio. CAD an Working Capital ist das ehrgeizige 30.000-Meter-Bohrprogramm vollständig durchfinanziert. Anleger müssen hier kurzfristig keine verwässernden Kapitalerhöhungen befürchten.

Mit rund ist das ehrgeizige 30.000-Meter-Bohrprogramm vollständig durchfinanziert. Anleger müssen hier kurzfristig keine verwässernden Kapitalerhöhungen befürchten. Solide Basis: Ein historisches Ressourcenfundament von ca. 871.000 Unzen Gold dient als Sicherheitsnetz und Sprungbrett zugleich.

Ein historisches Ressourcenfundament von ca. dient als Sicherheitsnetz und Sprungbrett zugleich. Geologische Logik: Die jüngsten Intervalle von >100 Metern sind keine isolierten Glückstreffer. Sie sind Teil eines Mosaiks, das immer deutlicher das Bild eines großskaligen Open-Pit-Projekts (Tagebau) zeichnet.

Jetzt oder zu spät? Warum diese Phase jetzt historisch entscheidend sein könnte



Im Rohstoffsektor gibt es eine goldene Regel: Die signifikantesten Wertzuwächse finden oft in den Phasen der Entdeckung und der Ressourcendefinition statt - nicht erst, wenn die finalen Berichte bereits in jedem Börsenblatt stehen. Wer wartet, "bis die neue Ressourcenschätzung offiziell auf dem Tisch liegt", verpasst in der Regel das entscheidende Bewertungsdelta.



Formation Metals (WKN: A3D492) befindet sich exakt in diesem "Sweet Spot". Erfahrene Investoren erkennen die Anzeichen für eine bevorstehende Neubewertung, wenn vier entscheidende Faktoren gleichzeitig zusammentreffen:

Finanzielle Stärke: Mit rund 12,3 Mio. CAD Working Capital bedeutet, dass das Unternehmen vollständig finanziert ist.

Mit rund Asset-Qualität: Ein Projekt in einer der sichersten Jurisdiktionen der Welt (Quebec, Kanada).

Ein Projekt in einer der sichersten Jurisdiktionen der Welt (Quebec, Kanada). Datenvalidierung: Aktuelle Bohrungen bestätigen bereits das massive Tagebau-Potenzial.

Aktuelle Bohrungen bestätigen bereits das massive Tagebau-Potenzial. Strategisches Momentum: Das Management hat den Entschluss gefasst, die Exploration massiv zu beschleunigen.

Warum könnte gerade das N2-Projekt im aktuellen Gold-Umfeld eine der spannendsten Chancen bieten? Es ist die Kombination aus einer historischen Sicherheitsmarge (871.000 Unzen als Fundament) und dem Explorations-Turbo, der auf ein Multi-Millionen-Unzen-Ziel hinarbeitet.



Während der breite Markt Formation Metals oft noch als reinen Explorer wahrnimmt, zeichnet sich für Kenner ein deutlich größeres Bild ab: Ein Projekt mit der Aussicht auf ein großskaliges Bulk-Tonnage-Modell und einer außergewöhnlichen geologischen Struktur.



Strategische Akquisition in Top-Lage: Das N2-Projekt im Fokus der Märkte

Der dritte und vielleicht entscheidende Faktor für die Neubewertung von Formation Metals ist die im Januar 2025 vermeldete 100%-Übernahmeoption für das N2-Goldprojekt. Mit diesem Schritt sichert sich das Unternehmen den Zugriff auf eine Liegenschaft im Herzen des legendären Abitibi Greenstone Belt in Kanada - einer Region, die unter Experten als Inbegriff geologischer Exzellenz gilt.



Abitibi: Die "Champions League" der Goldproduktion Für versierte Rohstoff-Investoren ist der Name Abitibi ein Qualitätsversprechen. Seit dem 18. Jahrhundert wurden in diesem Gürtel über 200 Millionen Unzen Gold gefördert. Neben der schieren Rohstoffdichte bietet die Lage in Kanada einen weiteren, unschätzbaren Vorteil: eines der weltweit niedrigsten Länderrisiken. In Zeiten geopolitischer Instabilität ist diese Rechtssicherheit ein massiver Werttreiber für das Depot.

Quelle: Formation Metals

Vom "Brachland" zum begehrten Bulk-Asset Dass ein Projekt dieser Güte überhaupt verfügbar war, liegt an der Historie des Goldmarktes. Während des vergangenen Bärenmarktes geriet das N2-Projekt zeitweise in Vergessenheit. Das Kalkül dahinter war rein preisgesteuert:

Die Charakteristik: N2 ist ein klassisches Bulk-Goldprojekt mit soliden Durchschnittsgehalten von etwa 1,5 Gramm pro Tonne (g/t).

N2 ist ein klassisches mit soliden Durchschnittsgehalten von etwa 1,5 Gramm pro Tonne (g/t). Der Wendepunkt: In Zeiten, in denen der Goldpreis deutlich unter 2.500 USD/Unze notierte, lag der Fokus der Branche auf extrem hochgradigen, aber oft kleinen Adern.

In Zeiten, in denen der Goldpreis deutlich unter 2.500 USD/Unze notierte, lag der Fokus der Branche auf extrem hochgradigen, aber oft kleinen Adern. Die neue Realität: Bei den heutigen Preisen jenseits der 3.300-USD-Marke hat sich das Blatt gewendet. Großvolumige Projekte wie N2 rücken plötzlich in das Zentrum der wirtschaftlichen Begehrlichkeiten, da sie Skalierbarkeit bieten, die große Minenkonzerne für Übernahmen suchen.

Der Paradigmenwechsel: Warum "Bulk-Tonnage" die neue Gewinnmaschine ist

Um das Potenzial von Formation Metals zu verstehen, muss man die Mechanik von Bulk-Tonnage-Projekten betrachten. Im Rohstoffsektor bezeichnen wir damit großflächige Lagerstätten, die durch ihre schiere Ausdehnung und Kontinuität bestechen. Während in Bärenmärkten oft nur kleine, extrem hochgradige Adern ("High-Grade") wirtschaftlich waren, hat sich das Blatt nun fundamental gewendet.

Die Betriebswirtschaft des Goldabbaus In der Vergangenheit waren großflächige Tagebauprojekte aufgrund der hohen Volumina an zu bewegendem Gestein kostenintensiver in der Erschließung. Bei Goldpreisen zwischen 1.200 und 1.800 USD war es eine logische Entscheidung der Industrie, sich auf Gehalte zu fokussieren, die die hohen Förderkosten sofort kompensierten.

Die neue Zeitrechnung: Gold bei 5.000 USD und mehr. Heute, im Jahr 2026, befinden wir uns in einer völlig neuen Realität. Mit Goldpreisen, die sich stabil im Bereich von 5.000 USD bewegen, verschieben sich die wirtschaftlichen Grenzwerte (Cut-off Grades) massiv nach unten:

Der Status quo: Das N2-Projekt weist Gehalte von 1,48 g/t Gold auf. Was früher als "solide" galt, ist beim heutigen Goldpreis ein Garant für eine exzellente Marge.

Das Upside-Szenario: Analysten wie die Bank of America hatten bereits langfristige Ziele von 5.000 USD pro Unze ausgerufen, dieses könnte nun erhöht werden. In einem solchen Umfeld verwandelt sich ein Bulk-Projekt wie N2 von einer interessanten Option in ein hochprofitables Asset, das die Aufmerksamkeit der großen Minenkonzerne (Majors) zwangsläufig auf sich ziehen wird.

Das N2-Projekt profitiert doppelt. Erstens durch die schiere Größe der Lagerstätte, die einen effizienten Tagebau ermöglicht, und zweitens durch den massiven Rückenwind des Goldpreises, der die Profitabilität pro geförderter Tonne Gestein in neue Dimensionen katapultiert.

Management will Goldressource von 871.000 auf 3 bis 5 Mio. Unzen erhöhen



Die Ziele sind absolut machbar, da das N2-Goldprojekt ein sehr großes Explorationspotenzial für die Ausweitung der Goldvorkommen bietet. N2 verfügt über beeindruckende 6 Zonen mit bestätigten Goldvorkommen. Wichtig zu wissen: Keine einzige dieser Zonen wurde bisher vollständig ausprobiert.

Die Frage bei N2 ist nach den umfangreichen historischen Probebohrungen nicht, ob in den Zonen Gold liegt. Die Frage für Formation Metals (WKN: A3D492, ISIN: CA34638F1053) ist nur: Wie viel Gold finden sie in den Zonen? Schauen Sie sich die goldenen Trefferpunkte in der Grafik an.

Quelle: Formation Metals

Das N2-Projekt besticht nicht nur durch seine Größe, sondern vor allem durch seine geologische Substanz. Während alle sechs identifizierten Zonen erhebliches Explorationspotenzial bieten, markiert Zone A das unumstrittene "Filetstück" des Portfolios. Hier konzentriert sich mit 522.900 Unzen Gold bei einem überdurchschnittlichen Gehalt von 1,52 g/t der Löwenanteil der historischen Ressourcenschätzung.

Statistische Relevanz: Eine Trefferquote von 84% Die bisherigen Arbeiten in Zone A und der angrenzenden Zone RJ liefern ein Datenfundament, das in der Branche Seltenheitswert hat. Auf Basis von 55 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 14.600 Metern zeigt sich eine beeindruckende Kontinuität:

Erfolgsrate: Über 84% aller Bohrlöcher stießen auf eine Goldmineralisierung.

Über stießen auf eine Goldmineralisierung. Bedeutung: Dieser extrem hohe Prozentsatz ist kein Zufall, sondern der wissenschaftliche Beleg für ein robustes und weitläufiges Goldsystem.

Das Skalierungspotenzial: Erst 20% der Struktur getestet Was die Investment-Story so außergewöhnlich macht, ist die Tatsache, dass wir hier vermutlich erst die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs sehen. Die aktuelle Ressource basiert lediglich auf einem 1,65 km langen Abschnitt der Zone A.

Formation Metals hat Cash bis 2027

Doch die Situation bei Formation Metals (WKN: A3D492, ISIN: CA34638F1053) sieht aktuell ganz anders aus. Hier gestaltet sich die Cash-Situation aktuell zum Vorteil der Aktionäre. Denn das Unternehmen hatte im 4. Quartal des letzten Jahres fast 0,15 CAD je Aktie in Cash. Bei einem Aktienkurs von 0,33 CAD sind damit rund 45% des gesamten Unternehmenswerts durch Cash abgedeckt.

Dazu kommt: Formation Metals hat 0 CAD Schulden. Natürlich wird dieser Cashbestand durch das sehr große, Anfang Oktober gestartete Explorationsprogramm von N2 sinken - dazu gleich mehr. Doch für die Ausgaben haben Aktionäre das Potenzial auf neue Goldressourcen. Sind die Probebohrungen erfolgreich, ist das Geld nicht einfach verbrannt wie bei der Biotechforschung oder bei Hightech-Entwicklungen. Es wird dann nur in Goldressourcen umgewandelt.

Die Kosten für das gesamte Explorationsprogramm sind mit der umfangreichen Cash-Reserve abgedeckt. Vollständig. Es müssen keine neuen Finanzierungsrunden dafür durchgeführt werden. Das ist sehr aktionärsfreundlich. Der einzige Grund für eine Finanzierungsrunde wären unerwartete neue Kosten - wie z. B. durch eine Übernahme weiterer Gebiete um das N2-Projekt herum oder ein anderes Gold-Projekt.

Ausblick 2026: Der strategische Durchbruch zur Marke von 1,5-Millionen-Unzen



Für Formation Metals (WKN: A3D492 / ISIN: CA34638F1053) markiert das Jahr 2026 den wohl wichtigsten Wendepunkt der Unternehmensgeschichte. Während der Markt aktuell noch die jüngsten Bohrerfolge verarbeitet, bereitet das Management bereits den entscheidenden Meilenstein vor: Das Update der offiziellen Ressourcenschätzung, das für das Frühjahr/Sommer 2026 geplant ist.



Die Transformation: Vom Junior-Explorer zum fortgeschrittenen Developer Ein Ressourcen-Update ist weit mehr als eine formale Meldung. Es ist die Bestätigung der geologischen Hypothese durch konkrete Daten. Ein erfolgreiches Update würde Formation Metals unmittelbar in die Riege der "Advanced Explorers" katapultieren - eine Liga, die für institutionelle Investoren und große Bergbaukonzerne (Majors) eine deutlich höhere Relevanz besitzt.



Die Zielsetzung: Der Sprung über die "magische Marke" Das Management verfolgt für das kommende Update eine klare und ehrgeizige Strategie:

Quantitativer Sprung: Das Ziel ist die Ausweitung der Goldressource auf 1,5 Millionen Unzen . Dies entspräche einer signifikanten Steigerung um 70% gegenüber der historischen Basis.

Das Ziel ist die Ausweitung der Goldressource auf . Dies entspräche einer signifikanten Steigerung um 70% gegenüber der historischen Basis. Institutionelles Radar: Mit dem Überschreiten der psychologisch wichtigen 1,0-Millionen-Unzen-Marke erreicht das N2-Projekt eine Größenordnung, ab der viele Investmentfonds und Analysten ein Unternehmen überhaupt erst in ihr Beobachtungsspektrum aufnehmen.

Ein doppelter Katalysator für den Aktienkurs Das Jahr 2026 verspricht somit einen "doppelten Paukenschlag": Einerseits die Validierung der historischen Daten und andererseits die massive Erweiterung des Vorkommens durch die aktuellen Bohrerfolge. In Kombination mit einem dichten Newsflow während der Wintermonate und des Frühjahrs steht die Aktie vor einer Phase, in der fundamentale Fakten die bisherige Spekulation ersetzen.



Fazit für Anleger: Das Zeitfenster vor der Veröffentlichung dieser neuen Ressourcenschätzung gilt im Bergbausektor historisch gesehen als eine der lukrativsten Einstiegsphasen. Wer sich jetzt positioniert, nutzt das Momentum, bevor die neue Datenlage eine fundamentale Neubewertung der Aktie erzwingt.



Fazit: Substanz, Cash, Timing - warum Formation Metals jetzt auf dem Radar sein sollten



Formation Metals (WKN: A3D492 / ISIN: CA34638F1053) positioniert sich aktuell als einer der aussichtsreichsten Akteure im kanadischen Goldsektor. Für Investoren bietet sich derzeit das seltene Zeitfenster, bereits in einer frühen Phase der Neubewertung Teil einer Wachstumsgeschichte zu werden, die auf einem soliden Fundament aus historischen Ressourcen, einer erstklassigen Lage im Bergbauzentrum von Québec und einer konsequenten Explorationsstrategie fußt.



Das Herzstück des Unternehmens, das N2-Goldprojekt, stellt eine geologische Besonderheit dar: Hier trifft das Potenzial für hochgradige Vererzungen, wie man sie von den produktivsten Minen der Region kennt, auf die Skalierbarkeit eines großvolumigen Bulk-Tonnage-Modells. Diese Kombination aus Qualität und Quantität ist es, die sowohl Branchengrößen als auch strategische Investoren auf den Plan ruft. Dank einer gesicherten Finanzierung und der hervorragenden Infrastrukturanbindung in Québec sind alle Voraussetzungen für die nächste operative Ausbaustufe erfüllt.



Mit dem Start der groß angelegten Bohrkampagne rücken die Validierung und Erweiterung des Projekts in greifbare Nähe. Die kommenden Daten könnten wegweisend für die Einstufung von Formation Metals (WKN: A3D492 / ISIN: CA34638F1053) als ernstzunehmender Player im Abitibi-Gürtel sein. Für vorausschauende Anleger bedeutet dies, das aktuelle Momentum zu nutzen, bevor die Marktkapitalisierung die operativen Fortschritte vollumfänglich widerspiegelt.



Das Management von Formation Metals (WKN: A3D492 / ISIN: CA34638F1053) setzt dabei konsequent auf Transparenz und einen engen Dialog mit den Kapitalmärkten. In einem Marktumfeld, das zunehmend nach Substanz und klarer Kommunikation verlangt, bietet Formation Metals genau die Offenheit, die für den Aufbau langfristigen Vertrauens notwendig ist. Die kommenden Monate versprechen eine hohe Taktung an Nachrichten - eine Phase, in der aus einer fundierten Explorationsstory ein greifbarer Wert von globaler Relevanz entstehen kann.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion.

Besuchen Sie auch die Webseite von Formation Metals oder schauen Sie in die Sedar+ Filings, um mehr Details über das Unternehmen zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Dieser Werbeartikel wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 15. Januar 2026 erstellt und am 05. Februar 2026 abgeändert. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt. Es handelt sich um eine bezahlte Werbung, bitte beachten Sie die Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland). Die Bezahlung erfolgt ausschließlich vom werbenden Unternehmen und nicht von Seiten Dritter.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)



Für die werbliche Berichterstattung über das Unternehmen Formation Metals Inc. wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber vom Unternehmen Formation Metals entgeltlich entlohnt.

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenskonflikt.

Vermittler halten Aktien des beworbenen Unternehmens Formation Metals Inc. und können diese jederzeit verkaufen und von einer höheren Handelsliquidität oder höheren Kursen profitieren.

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenskonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum:

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA0084741085,XD0002747026,JE00B4T3BW64,CA2849025093,CA34638F1053