Die Commerzbank hat ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm gestartet. Das kommt an der Börse gut an. Welche Folgen es für den Unicredit-Anteil von fast 30 Prozent hat, wenn die Commerzbank die zurückgekauften Aktien einzieht. Das Aktienrückkaufprogramm im Umfang von einer Milliarde Euro soll bereits an diesem Donnerstag losgehen und bis 10. Februar 2026 abgeschlossen sein. Dies habe der Vorstand nach der Genehmigung durch die EZB und die Finanzagentur des Bundes beschlossen, teilte die Commerzbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
