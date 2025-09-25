Kopenhagen - Gerade erst haben Drohnensichtungen den Flugverkehr in Kopenhagen lahmgelegt, nun herrscht in Dänemark erneut Drohnenalarm: Über gleich mehreren Flughäfen sind in der Nacht erneut Drohnen gesichtet worden. Der Luftraum über dem Flughafen der Stadt Aalborg im Norden des Landes wurde aus dem Grund für mehrere Stunden gesperrt. Auch in der Nähe der Airports in der wichtigen Hafenstadt Esbjerg und in Sønderborg nahe der deutschen Grenze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab