NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 143 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis der Schweden im dritten Quartal sei ziemlich imposant, schrieb James Grzinic am Donnerstag. Dies sei vor allem der Bruttomarge zu verdanken./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000106270
