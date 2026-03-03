ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 171 auf 183 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Margenentwicklung treibe die Aktie der Schweden, schrieb Sreedhar Mahamkali am Montagabend. Es brauche aber mehr Vertrauen in das Wachstum./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000106270
