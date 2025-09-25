Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 25. September 2025 eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000HT00101/ WKN HT0010) auf die Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) zum Kauf an.Das Papier verfüge über einen Basispreis in Höhe von 222,79 EUR und einen Nennbetrag von 1.000,00 EUR. Der Zinssatz p.a. betrage 10,00%. Der Geldkurs liege bei 100,89%, während sich der Briefkurs auf 100,99% belaufe. Die maximale Rendite betrage 9,04% p.a., das Bezugsverhältnis 4,4885. Der Puffer zum Basispreis belaufe sich auf -0,36%. Der erste Börsenhandelstag sei der 25.09.2025, wobei der 12.11.2026 letzter Börsenhandelstag sei. Der 13.11.2026 sei als Bewertungstag fixiert worden. (Stand: 25.09.2025, 09:33) (25.09.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de