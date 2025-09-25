NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 145 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Die Profitabilität der Schweden sei im dritten Quartal höher gewesen als gedacht, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag. Das aktuelle Geschäft laufe robuster, die Zollbelastungen kämen wohl erst im vierten Quartal zum Tragen./rob/ag/tih
