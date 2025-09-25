Auf dem Energy Transition Summit von Aurora Energy Research kommentierte Frank Wetzel, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, den Monitoringbericht zur Energiewende. Außer um Photovoltaik-Großanlagen und Batteriespeicher drehte sich die Diskussion auch um den geplanten Neubau von Gaskraftwerken. Dank Batteriespeicher reichen laut Aurora-Analysen 5 bis 10 Gigawatt neue Gaskraftwerke bis 2040 aus. Staatssekretär Frank Wetzel aus dem Bundeswirtschaftsministerium sieht Photovoltaik-Großanlagen als hocheffizient und weiter förderfähig an. Das antwortete er am Dienstag auf die Frage von pv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland