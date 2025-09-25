Zürich - Die KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich hat einen neuen Namen: Sie nennt sich ab sofort KOF Institut ETH Zürich. Damit soll laut einer Mitteilung vom Donnerstag sichtbar werden, dass das vor 87 Jahren gegründete Institut weit mehr Felder als bloss die Konjunkturforschung abdeckt. Es beschäftigt sich inzwischen auch mit Themen wie Innovationstätigkeit, Ungleichheit oder Sozialforschung. Die Umbenennung geht auf einen Beschluss der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
