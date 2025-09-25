Großer Andrang bei der jüngsten Windenergieausschreibung für Kraftwerke an Land. Erst einmal zuvor in der Historie hatten Interessen mehr Angebote bei einer Ausschreibung für neue Windenergieanlagen abgegeben als jetzt mit 5,7 Gigawatt (GW). Einen Zuschlag erhielten 3,5 GW. Die Bundesnetzagentur hat bei der Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land zum 1. August 2025 ein starkes Interersse registriert."Der Gebotstermin war erneut stark überzeichnet. Die eingereichte Gebotsmenge von mehr als 5,7 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver