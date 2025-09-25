Es ist ein Neustart mit Hollywood-Glanz: LVMH-Rivale Kering hat diese Woche ein neues Kapitel bei Gucci aufgeschlagen und die erste Kollektion des frischen Kreativdirektors Demna Gvasalia präsentiert. Allerdings nicht auf dem Laufsteg, sondern in einem aufwendig inszenierten Kurzfilm mit Hollywoodstars wie Demi Moore und Edward Norton.Gucci löschte am Montag überraschend sämtliche Inhalte von seinen Social-Media-Kanälen und stellte gleichzeitig 37 Looks für die kommende Saison vor. Im Kurzfilm "The ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär