FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.09.2025 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS BP PRICE TARGET TO 490 (500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ENERGEAN PRICE TARGET TO 855 (1000) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 195 (220) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES KISTOS PRICE TARGET TO 235 (230) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 174 (165) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 262 (285) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BALTIC CLASSIFIEDS TO 'BUY' - PRICE TARGET 366 (373) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SAGA PLC PRICE TARGET TO 285 (185) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 470 (450) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN PLACES COMPUTACENTER ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3000 (2900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 325 (340) PENCE - 'OUTPERFORM'
