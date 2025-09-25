Mit der PV-Management-Software Densys Connect können Handwerksbetriebe Kundinnen und Kunden nun auch Finanzierungsoptionen bieten. Partner ist die PSD Bank. Die PV-Management-Plattform Densys Connect enthält seit kurzem Optionen zur Finanzierung von PV-Anlagen. Wie das Software-Unternehmen mitteilte, ist das neue Feature seit dem 15. September 2025 in das Produkt integriert, auf das zum Beispiel Handwerksbetriebe zugreifen. Diese können ihren Kundinnen und Kunden nun eine Finanzierung direkt im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver