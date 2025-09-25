© Foto: Ian West - PA WireH&M hat mit unerwartet starken Quartalszahlen überzeugt. Der operative Gewinn stieg um 40 Prozent, was die Aktie um fast 12 Prozent ansteigen ließ. Tournaround voraus?Die Aktie des schwedischen Modekonzerns Hennes & Mauritz (H&M) ist am Donnerstag zeitweise um rund 12 Prozent nach oben geschnellt. Auslöser waren überraschend starke Zahlen für das dritte Geschäftsquartal, die den Anlegern Hoffnung machen, dass der seit Jahren laufende Turnaround endlich an Schwung gewinnt. Im Zeitraum Juni bis August erzielte H&M einen operativen Gewinn von 4,9 Milliarden Schwedischen Kronen (rund 444 Millionen Euro). Das entspricht einem Plus von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und übertraf klar die …Den vollständigen Artikel lesen ...
