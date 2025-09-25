Überraschung bei H&M: Der Modehändler hat besser als erwartete Zahlen für das dritte Quartal gemeldet. Die Aktie schießt am Donnerstag um rund zwölf Prozent in die Höhe. Damit tritt H&M in die Fußstapfen des Rivalen und AKTIONÄR-Tipps Inditex, der jüngst ebenfalls mit positive Ergebnissen überzeugen konnte.Vor allem sinkende Kosten sorgten bei H&M für Rückenwind: Das operative Ergebnis kletterte um 40 Prozent auf 4,9 Milliarden schwedische Kronen (rund 440 Millionen Euro) und lag 33 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
