© Foto: Massimo Paolone - LaPresse via ZUMA PressEuropas Autofahrer greifen zu Chinas E-Autos. BYD baut seinen Vorsprung aus, während Tesla Marktanteile verliert.BYD hat seine Verkäufe in Europa im August massiv gesteigert und Tesla erneut überholt. Nach Angaben des europäischen Automobilverbands ACEA setzte der chinesische Konzern dreimal so viele Neuwagen ab wie im Vorjahresmonat und kam auf ein Wachstum von 201,3 Prozent. Mit einem Marktanteil von 1,3 Prozent lag BYD damit zum zweiten Mal in Folge vor Tesla. Dessen Absatz brach um 36,6 Prozent ein, der Marktanteil sank von 2 auf 1,2 Prozent. Auch andere chinesische Anbieter wie SAIC Motor, Mutterkonzern von MG, legten kräftig zu: plus 59,4 Prozent und im laufenden Jahr ein Marktanteil …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE