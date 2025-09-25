Installateure können ihren Kunden über die Connect-Plattform nun auch eine kreditfinanzierte Ratenzahlung anbieten. Dazu arbeitet Densys PV5 mit der PSD Bank Braunschweig zusammen. Der Kaufvertrag kommt erst nach der Finanzierungsbewilligung zustande. Der Photovoltaik-Großhändler Densys PV5 bietet Handwerksbetrieben eine digitale Plattform, mit der die Unternehmen den gesamten Prozess eines Photovoltaik-Projektes abbilden können. Dazu gehört nun auch die Finanzierung: Densys PV5 hat die Plattform namens Densys Connect um eine Funktion erweitert, mit der die Installateure ihren Kunden eine Ratenzahlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
