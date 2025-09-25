Der Machtwechsel auf dem europäischen Automarkt schreitet weiter voran. Während die Verkäufe von Tesla im August einbrachen, verdreifachte der chinesische Konkurrent BYD seine Absatzzahlen in der EU. Die neuen Daten des Branchenverbands ACEA zeichnen ein klares Bild: Die chinesische Offensive ist in vollem Gange - und das nicht nur bei BYD.Für Tesla waren die August-Zahlen ein herber Rückschlag. Die Verkäufe in der Europäischen Union brachen um 36,6 Prozent ein. Der Marktanteil des US-Konzerns schrumpfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
