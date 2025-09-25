5 DAX-Titel mit Potenzial | Intels bitte an Apple, Xiaomis Europapläne & Adidas
|215,40
|215,60
|13:08
|215,35
|215,60
|13:08
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
5 DAX-Titel mit Potenzial | Intels bitte an Apple, Xiaomis Europapläne & Adidas
|5 DAX-Titel mit Potenzial | Intels bitte an Apple, Xiaomis Europapläne & Adida
|08:30
|Adidas unter Druck - BRUTALE Enthüllung erschüttert den Sportartikel-Riesen
|Mi
|Adidas: Aktienexplosion sorgt für Aufsehen - Ursache jetzt enthüllt!!!
|Mi
|Meine Top 5 China-Aktien: Alibabas nächste KI-Offensive, Microns Rekordzahlen & Adidas-Einstieg
|Micron hat sowohl bei den Quartalszahlen als auch beim Ausblick die Erwartungen der Analysten deutlich geschlagen. Die Zahlen lassen nur ein Urteil zu: Die Aktie gehört ins Depot, was auch für die Aktie...
|Mi
|Märkte am Morgen: Volkswagen, Adidas, Alibaba, Micron Technology, Eli Lilly
|Micron überzeugt mit starken Zahlen und blickt dank boomender KI-Speicherchips optimistisch nach vorn. Eli Lilly wiederum setzt mit Milliardeninvestitionen in eine neue Produktionsstätte in Texas auf...
► Artikel lesen
|13:02
|This underrated iOS 26 feature gave me a productivity boost (and it works on older iPhones)
|13:02
|Which Apple Watch should you buy in 2025? I tested every model, and here's my verdict
|12:55
|Apple iPad Air 13 Zoll 2025 M3: Test des großen iPads
|12:48
|KI für iOS: MCP für Apple Intelligence im Anflug
|12:31
|Prediction: This No-Brainer Artificial Intelligence (AI) Stock Could Be Worth More Than Apple and Palantir Combined by 2030
|11:57
|Intel Eyes Potential Apple Partnership amid Strategic Turnaround Efforts
|11:54
5 DAX-Titel mit Potenzial | Intels bitte an Apple, Xiaomis Europapläne & Adidas
|5 DAX-Titel mit Potenzial | Intels bitte an Apple, Xiaomis Europapläne & Adida
|11:47
|Intel ist US-Aktie der Stunde: Die Möglichkeiten für Anleger
|11:38
|Intel: Nach Trump, SoftBank und Nvidia jetzt Apple?
|Intel sorgt erneut für Schlagzeilen. Nach Milliarden-Deals mit Washington, SoftBank und Nvidia rückt nun Apple ins Visier. Bloomberg berichtet von Gesprächen über ein Investment - noch ohne Ergebnis....
|11:31
|INTEL CORPORATION zündet jetzt die Kursrakete!
|12:19
|Xiaomi: Marktstart für Mijia Haushaltsgeräte
|12:07
|Smartwatch-Verkäufe: Huawei vor Xiaomi und Apple
|11:58
|Xiaomi EV discloses patent related to steering-assist control
|11:54
5 DAX-Titel mit Potenzial | Intels bitte an Apple, Xiaomis Europapläne & Adidas
|5 DAX-Titel mit Potenzial | Intels bitte an Apple, Xiaomis Europapläne & Adida
|11:31
|XIAOMI CORPORATION: Jetzt beginnt die Rallye meines Lebens!
|ADIDAS AG
|183,20
|-0,84 %
|APPLE INC
|215,45
|+0,28 %
|INTEL CORPORATION
|27,350
|+2,82 %
|XIAOMI CORPORATION
|6,427
|+3,80 %