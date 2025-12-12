© Foto: NASA - UnsplashDer Sportartikelhersteller Lululemon hat am Donnerstagabend zufriedenstellende Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie kann davon deutlich profitieren. Lululemon überrascht mit starken Zahlen Sorgen um den Wachstumskurs sowie Ärger mit der Zoll- und Handelspolitik haben den Anlegerinnen und Anlegern des kanadischen Sportartikelherstellers Lululemon, inzwischen zu einem ernstzunehmenden Rivalen von Adidas und Nike aufgestiegen, ein schwaches Börsenjahr beschert. Die Aktie notierte am Donnerstagabend mit einem Minus von 51,1 Prozent. Doch am Freitag dürfte das Papier seine schwache Bilanz erheblich verbessern: Die am Vortag in der US-Nachbörse vorgelegten Quartalszahlen fielen überzeugend aus und …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE