Bessere Zahlen, der Chef geht: Yoga-Gigant Lululemon überraschte die Anleger am Donnerstagabend - die Aktie schoss nachbörslich um mehr als zehn Prozent nach oben. Am Freitag ziehen auch Adidas und Puma im Sog des US-Konkurrenten leicht an.Im dritten Quartal stieg der Umsatz von Lululemon um sieben Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar. Während die Erlöse in den USA um drei Prozent zurückgingen, explodierte das China-Geschäft mit einem Plus von 46 Prozent.Operativ fielen die jüngsten Zahlen besser aus ...

