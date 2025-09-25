© Foto: Florian Gaertner - Photothek Media LabEuropas größter Munitionshersteller expandiert weiter. Während die Politik mehr Granaten fordert, sehen Analysten für die Aktie noch viel Luft nach oben.Rheinmetall baut seine Rolle als zentraler Munitionslieferant für Europa weiter aus. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern kündigte am Donnerstag den Bau eines neuen Werks in Lettland an. Damit soll die Verteidigungsfähigkeit des baltischen NATO-Staates, der direkt an Russland grenzt, gestärkt werden. Laut einer Absichtserklärung wird Rheinmetall 51 Prozent der Anteile halten, die restlichen 49 Prozent übernimmt die staatliche lettische Verteidigungsgesellschaft. Investiert werden rund 275 Millionen Euro. Nach Fertigstellung soll die Anlage …Den vollständigen Artikel lesen ...
